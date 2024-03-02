يخضعان لرقابة مشددة بالعناية المركزة.. آخر تطورات حالة التوأم السيامي النيجري

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كشف الدكتور عبدالله الربيعة رئيس الفريق الطبي الجراحي في عملية فصل التوأم النيجيري"حسنة وحسينة"، أخر تطورات الوضع العام للتوأم.

وأشار "الربيعة" إلى أن وضع التوأم مستقرٌ بعد عملية الفصل، ومازالا تحت الرقابة المشدّدة في العناية المركّزة للأطفال، لكن الوضع مطمئنٌ والمؤشرات الحيوية مستقرة.



رفع الأجهزة عنهما بعد 10 أيام:



وأضاف الربيعة؛ أن هناك تفاؤلاً كبيراً بحالة التوأم خلال الأيام المقبلة، وسيتم رفع الأجهزة عنهما بعد 10 أيام إلى أسبوعين من خروجهما من العملية.وكان الفريق الطبي والجراحي السعودي في عمليات فصل التوائم السيامية قد تمكّن بنجاحٍ من فصل التوأم السيامي النيجيري "حسنة وحسينة"، بمستشفى الملك عبدالله التخصُّصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض، بعد عملية جراحية معقدة استغرقت 16 ساعة ونصف الساعة نُفذت على 9 مراحل.وشارك فيها 39 من الاستشاريين والمختصّين والفنيين من أقسام: التخدير وجراحة الأطفال وجراحة المسالك البولية وجراحة العظام وجراحة التجميل وجراحة الأعصاب للأطفال، إضافة إلى الكوادر التمريضية والفنية.