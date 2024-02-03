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يجب وقفها فورًا.. استشاري يكشف أباطيل حول استخدام بخور اللبان والمستكا

الدكتور خالد النمر
خالد النمر
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حذّر الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من بخور اللبان والمستكا.
وقال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، إن بخور اللبان والمستكا لا يزيل الطاقة السلبية أو يطرد الأرواح الشريرة كما يزعم البعض".اضافة اعلان

بخور اللبان والمستكا

١.لا يقتل الجراثيم والفيروسات
٢.لا يزيل الطاقة السلبية من البيت
٣.لا يطرد الأرواح الشريرة من المنزل.

وتابع أن هذا النوع من البخور، يزيد من نوبات الربو الحادة، ويسبب حساسية في الصدر والجيوب الأنفية.

واختتم بالقول :" المطلوب.. توقفوا عن تبخير البيت يومياً..وإن كان ولابد فلا تجعلوه كثيفاً ما يجعل الرؤية ضبابية في المنزل".

حماية مرضى الربو:

وفي وقت سابق، وجه الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، نصيحة مهمة لحماية مرضى الربو من مشاكل العطور الصناعية.

خطورة المعطرات الصناعية

وقال النمر، عبر حسابه في منصة إكس "تويتر سابقا: "إن ٢٧% من مرضى الربو تزداد عليهم الأعراض بعد التعرض للعطور الصناعية artificial scents".
وأضاف النمر : "لذا أرجو من المسؤولين عن العيادات الطبية الابتعاد عن المعطرات الكهربائية خاصةً إذا كان المراجعون يعانون من الربو".
وفي وقت سابق، كشفت دراسة حديثة، أن الشموع المعطرة تخفف التوتر، لكنها تزيد خطر الإصابة بالصداع النصفي، وأمراض الجهاز التنفسي، وأضرارها أكبر بكثير من فوائدها.

أضرار الشموع العطرية


وأوضح  خبراء أن ضررها أكبر بكثير من فوائدها، خاصة لضغطها السلبي على أنظمة إزالة السموم في الأجسام.

الدراسة نقلتها صحيفة "ديلي ميل" وأعدها أخصائي الصحة العامة في جامعة سيملفيس في هنغاريا الدكتور تاماس بانديكس، الذي ربط استخدام العطور بالصداع النصفي، وتهيّج العينين والحلق، وزيادة خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي.

وأكدت الدراسة أهمية التهوية المنتظمة المنازل، بفتح النوافذ. واعتبرت أن أفضل طريقة لتحسين جودة الهواء الداخلي، هي تقليل المواد الكيميائية التي تُستخدم داخلياً.

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