"يبعث المرء على ما مات عليه".. فلسطيني قصف وهو يرفع الأذان فردده في الغيبوبة قبل استشهاده

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في واقعة نادرة الحدوث تكشف أن الأعمال بالخواتيم وأن المرء يبعث على ما عاش عليه وعلى ما مات عليه.





قصف فلسطيني وهو يرفع الأذان:

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طفلة فلسطينية تحتضن القرآن:

الاحتلال يدمر المآذن:



رحمك الله يا ولدي ..pic.twitter.com/5AKwzuCWl1 يموت المرء على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه...رحمك الله يا ولدي .. #عيال_الله_أهل_غزة October 24, 2023

وثق مقطع فيديو مشهدا مؤثرا لفلسطيني يردد الأذان أثناء الغيبوبة وقبل استشهاده.وبحسب ما تم تداوله فقد تم قصف المسجد ، حيث كان يرفع الأذان، وعقب نقله إلى المستشفى دخل في غيبوبة، لكنه جعل يردد الأذان حتى لفظ أنفاسه.كما وثق مقطع فيديو مشهدا مؤثرا لطفلة فلسطينية وهي تبكي، ورغم الفزع لكنها لم تترك المصحف حتى أثناء قصف دولة الاحتلال على قطاع غزة.ويظهر الفيديو الطفلة وهي تبكي وجوارها شقيقتها على ما يبدو، وبدت عليهما الإصابات نتيجة القصف من قبل دولة الاحتلال.وعند سؤالها وهي تمسك بالمصحف هل تركت القرآن لحظة تقول :" لم أتركها وكنت محتضنة له".طفل فلسطيني يتلو القرآن في عملية جراحية:كما وثق مقطع فيديو آخر، مشهدا مؤثرا يخلع القلوب، لطفل فلسطيني أصيب في قصف عدواني من قبل دولة الاحتلال على موقع مكتظ بالأطفال.ويظهر مقطع الفيديو المؤلم طفل مستلقي على ما يشبه سريرا، وطبيب يقوم بخياطة جرحه أثناء الظلام، بسبب انقطاع الكهرباء نتيجة القصف.العجيب أن الطفل أثبت صموده وجعل يصبّر نفسه بتلاوة آيات من القرآن الحكيم بدلا من استعمال البنج بسبب عدم وجوده بالمشافي في غزة.وبالفعل استمر الطفل في تلاوة الآيات وتلا بعضا من سورة الإسراء، ما يدل على سعة حفظه لكتاب الله رغم حداثة سنه.أيضا وثقت أيضا إحدى الصور المتداولة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" صورة مؤثرة لمؤذن فلسطيني.وبحسب ما تظهره الصورة يظهر المؤذن الفلسطيني وهو يرفع الأذن لأداء الفريضة فوق أنقاض مسجد دمرته قوات الاحتلال في قصفها الأخير على المدنيين في غزة.