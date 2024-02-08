يأخذ إحدى زوجاته في يوم ضرّتها حال دوامها أو سفرها.. ما الحكم؟

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أجاب الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء عن سؤال بشأن العدل بين الزوجات في القَسْم، وحكم أخذ إحداهن من يوم ضرتها حال عملها أو سفرها.





العدل بين الزوجات في القسم:



ضوابط كلام المرأة مع الرجال:



وكانت إحدى الزوجات قد بعثت بسؤال تستفسر فيه عن حقها من زوجها في وقت ضرتها إذا كانت ضرتها في سفر أو كانت في عملها الصباحي.وأوضح الشيخ الفوزان :" القسم بين الزوجات واجب في المبيت والنفقة والسكنى والكسوة".وأضاف أن المرأة إذا سافرت يسقط حقها حتى ترجع ويبدأ معها من جديد، أما الدوام فلا يسقط حقها ينتظرها حتى ترجع.لكن يجب عليه العدل في كل شيء بينهن، حتى وإن أحبّ قلبه واحدة عن غيرهن فلا يصح له أن يظلمها أو يسيء عشرتها.وفي وقت سابق، كشف الشيخ صالح الفوزان، عن الضوابط التي تراعيها المرأة في الكلام مع الرجال.وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن القول بأن صوت المرأة ليس بعورة هو قول فيه نظر مشيرًا إلى قول الله تعالى: "فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفًا".وأضاف أن صوت المرأة إذا كان فيه تكسر وتثني أو ترخيم فإنه محرم رفعه وسماعه، إما إذا كان صوتًا عاديًا ليس فيه فتنة وبقدر الحاجة، تسأل أو تبيع وتشتري أو تتفاهم مع الرجال بدون خضوع بالقول فلا بأس بذلك للحاجة.