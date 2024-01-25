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يأتم بشخص لا يستطيع أن يصلي قائما.. ما حكم صلاته؟

الشيخ سعد الخثلان
سعد الخثلان
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أجاب الشيخ سعد الخثلان أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية عن حكم شخص يأتم بإمام لا يستطيع الصلاة قائما.

حكم من يأتم بشخص لا يستطيع القيام:اضافة اعلان


وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا عبر قناة "الرسالة" يقول فيه : "ما حكم الصلاة وراء شخص لا يستطيع أن يصلي قائما، حيث إنه دخل المسجد ووجد رجلا يصلي قائما فدخل معه لكن جلس أثناء السجود".

وأجاب الشيخ الخثلان أن هذه المسألة محل خلاف بين العلماء، فمنهم من قال أن هذا الرجل لا تحل إمامته لغيره، وأنه يكون إماما لمن هو مثله أو دونه.
أما القول الثاني فإنه تصح صلاته طالما أن الإمام يستطيع القيام، كما أن الذي ورد في السنة، ولذلك كان النص" إذا صلى قعودا فصلوا أجمعين".

حكم صلاة الجمعة ظهرًا مع جمع العصر للمسافر:


وفي وقت سابق أجاب الشيخ الخثلان أيضا، عن حكم صلاة المسافر إذا صلى الجمعة مع الإمام أن ينويها ظهرًا ويجمع معها العصر.

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أنه ليس للمسافر إذا صلى الجمعة مع الإمام أن ينويها ظهرًا ويجمع معها العصر.

وأضاف أن المسافر إذا حضر الجمعة تعين في حقه أن يصليها جمعة مع الإمام، وليس له أن يصليها ظهرًا، ثم إن في هذا حرمانًا، إذ كيف يحصر المسلم المسجد الجامع ويحرم نفسه ثواب وأجر الجمعة وينويها ظهرًا لأجل الجمع.

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