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"وما تدري نفس بأي أرض تموت".. إنقاذ امرأة ليبية في فيضانات درنة ووفاتها بحادث سير

سيول درنة
اعصار درنة
أ أ
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صدق الله تعالى حينما قال : " وما تدري نفس بأي أرض تموت"، إذ يصدق هذا على إحدى الناجيات في كارثة درنة الليبية والتي نجت من موت محقق في الفيضانات التي ضربت البلاد لكنها توفيت في حادث آخر.اضافة اعلان

وفاة امرأة ليبية في درنة:

وبحسب ما تم تداوله وتناقله نشطاء ليبيون على وسائل التواصل الاجتماعي :" بعد أن نجت الحاجة "فتحية الغزالي" من الفيضان وعثر عليها أعلى الدولاب، تم إسعافها إلى البيضاء واليوم خرجت من المستشفى لتنتقل إلى رحمة الله جراء حادث سير".

عائلة ناجية في درنة:

فيما  تداول نشطاء ليبيون على وسائل التواصل الاجتماعي نجاة عائلة بالكامل، حيث علق أحدهم : " الحمد لله.. فرحنا خبر العثور على عائلة ناجية في درنة بعد مرور 5 أيام على الفاجعة بالقرب من مسجد الصحابة المنطقة القريبة من مجرى الوادي".

مسجد الصحابة في درنة:


أيضا تداول نشطاء ليبيون مقطع فيديو مؤثر لأشهر مسجد في درنة، والذي بقي صامدا في وجه السيول والفيضانات التي دمرت المدينة.
وبحسب ما تم تداوله، فقد ظهر مسجد الصحابة الصامد أحد المعالم بدرنة بعد السيول التي احتاجت المدينة، وتم رفع الأذان فيه.
ويظهر المسجد كاملا لم يتعرض لشيء من الهدم أو الانهيار سوى دخول المياه إليه وغرق أرضية المسجد.

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