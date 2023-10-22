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ولاية أمريكية تتخلص من 40 ألف سمكة لمنع انتشار هذا المرض

أسماك
سمك تراوت
أ أ
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أعلنت إدارة موارد الحياة البرية بولاية فرجينيا الأمريكية، التخلص من 40 ألف سمكة تراوت - أحد أنواع فصيلة أسماك السلمون المرقط- لمنع انتشار مرض الدوامة.اضافة اعلان
ويحدث مرض الدوامة عن طريق طفيلي مجهري ويؤدي إلى تشوهات الهيكل العظمي في الأسماك من عائلة سمك السلمون المرقط والسلمون، وفقًا لها.

مرض غير معد للإنسان

غير أن المرض غير معد للإنسان، إذ لا يمكن أن يصاب به حتى لو تناول أسماكًا مصابة.
وجرى التخلص من سمك السلمون المرقط في مفرخ ماريون للأسماك في جنوب غرب فيرجينيا، بحسب صحيفة "نيويورك بوست".
وسيؤدي التخلص من تلك الأسماك إلى انخفاض لنحو 20٪ في مستويات التخزين الطبيعية في جنوب غرب فيرجينيا، و5٪ على مستوى الولاية، وفقًا لإدارة موارد الحياة البرية.
وأشار المسؤولون إلى أن هذا سيؤدي إلى انخفاض أعداد سماك التراوت في مناطق معينة، مثل مدن ديكنسون، وبوكانان، وايز، ولي، وسكوت، ورسل، وواشنطن، وسميث، وتازويل، وجرايسون.

مرض الدوامة

ووفقًا لإدارة موارد الحياة البرية في فرجينيا، فإن مرض الدوامة منتشر على نطاق واسع ويوجد في أكثر من 20 ولاية أمريكية.
ويعود أصل الطفيلي والمرض إلى أوروبا، وتم اكتشافهما لأول مرة في الولايات المتحدة في عام 1958.

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