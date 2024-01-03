الأربعاء، 21 جمادى الثانية 1445 ، 03 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

ولادة توأم في يومين وعامين منفصلين!

توأم 114
التوأم يتمتعان بصحة جيدة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

استقبل زوجان من ولاية نيوجيرسي الأمريكية، توأمًا يتمتعان بصحة جيدة، ولدا في يومين وعامين مختلفين قبل وبعد منتصف ليل رأس السنة الجديدة.اضافة اعلان

ولادة نادرة

وأبصر التوأم عزرا وحزقيال همفري، النور في مستشفى فيرتوا فورهيس في فورهيس بفارق أقل من ساعة في 31 ديسمبر 2023 و1 يناير 2024، على التوالي.
وقال والد التوأم، بيلي همفري، (36 عامًا)، "صباح الخير أمريكا": "لقد كنت متحمسًا جدًا (بشأن) إمكانية إنجاب أطفالي في عيد ميلادي".
وأضاف: "لقد ذهبنا في ذلك اليوم ولم أكن متأكدًا تمامًا مما إذا كانا سيأتيان اليوم أم لا، ولكن وجود أحدهما على الأقل في عيد ميلادي كان بمثابة نعمة كبيرة وهدية".
وكانت والدة التوأم، إيف، أستاذة علم الأحياء (34 عامًا)، ذهبت إلى المستشفى يوم السبت لكن الأطباء أعادوها إلى المنزل، قبل أن تعود في اليوم التالي بعد أن انفجر كيس الماء لديها ودخلت في المخاض ليلة الأحد.

التوأم بينهما أقل من ساعة

عزرا، الذي يبلغ وزنه 2 كيلو و700جرام، وُلد قبل حلول العام الجديد في تمام الساعة 11:48 مساءً يوم 31 ديسمبر، بينما ولد شقيقه التوأم حزقيال، الذي يبلغ وزنه أكثر من 2 كيلو و200 جرام، بعد 40 دقيقة وبعد عام كامل في الساعة 12: 28 صباحًا يوم 1 يناير.
قالت والدة التوأم: "كانت تجربة جيدة. كان من الرائع دفع طفل بينما يقوم الجميع بالعد التنازلي ويقولون "سنة جديدة سعيدة، وكما تعلمون، كان الأمر كما لو أنهم أقاموا حفلة عيد ميلاد".
وتابعت: "أنا ممتنة لأن الجميع كانوا بصحة جيدة وأن الأمور سارت بسلاسة تامة. لذلك هذا أفضل شيء يمكنك أن تطلبه، خاصة وأنهما مبكران بعض الشيء وكل شيء، أنهما بخير وأنا بخير".
ووصل التوأم قبل أسابيع من الموعد المقرر لولادتهما في 26 يناير الجاري. 
وقال الأب إن التوأم في حالة جيدة، وكانا يأملان في مغادرة المستشفى في الوقت المناسب لتقديمهما إلى شقيقهم الأكبر، الذي سيبلغ الثالثة من عمره في 3 يناير.
قال بيلي لقناة "فوكس 29": "يبدو أن الأعمال الورقية ستكون الأكثر تحديًا. "أخبر أحدًا أن لديك توأمًا، ويريدن تدوين نفس التاريخ. لا، لقد ولدا يومين مختلفين وفي عامين مختلفين أيضًا".

اقرأ أيضا

الطريقة السليمة لغرس فسائل النخيل المشتولة

"الإيجابية السامة" في العمل تؤثر على إنتاجية الموظف

حيلة عسكرية تجعلك تنام في دقيقتين فقط!

أكثر من تقلد مناصب وزارية.. قصة الوزير الذي أدى القسم خارج المملكة (فيديو)

"الخثلان يُبشر هؤلاء: مدافعة هذا المرض دليل على قوة الإيمان

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

ا
1:13 ص الثلاثاء، 02 يناير 2024

بعد صراع مرير.. ذكاء مذهل لقط يمكّنه من هزيمة ذئب

ا
11:37 م الإثنين، 01 يناير 2024

أفعى مميتة تقتحم مباراة .. ماذا حدث؟

الشيخ الدكتور عبدالكريم الخضير
11:00 م الإثنين، 01 يناير 2024

ما حكم الطلاق عبر الهاتف.. وهل يحتاج إلى شاهدين؟

سعد الخثلان
8:07 م الإثنين، 01 يناير 2024

اجتمعوا في مناسبة.. هل يجوز لهم إقامة صلاة الجماعة بمكانهم وعدم الذهاب للمسجد؟

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

13-02-23-80109028
1:04 م الأربعاء، 03 يناير 2024

عاجل.. طريقة الاستعلام عن التأمين الصحي عبر منصة أبشر برقم الهوية 1445

أمطار غزيرة وسيول
12:24 م الأربعاء، 03 يناير 2024

تحذير عاجل من عواصف رعدية وأمطار وسيول على هذه المناطق لـ 11 مساءً

أبشر
11:17 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

عاجل.. طريقة تمديد تأشيرة خروج وعودة عبر أبشر لمن هم داخل أو خارج المملكة

سكن مجاني2
10:09 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

عاجل.. "سكني" يوضح أسباب حرمان الزوج من القرض بعد الموافقة عليه

أهم 10
9:59 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. قيمة الدعم الإضافي وبشرى حول اكتشافات الذهب الجديدة

حساب المواطن
9:05 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

عاجل.. بعد تمديده لمدة عام.. كم يبلغ الدعم الإضافي من حساب المواطن؟