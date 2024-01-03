ولادة توأم في يومين وعامين منفصلين!

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استقبل زوجان من ولاية نيوجيرسي الأمريكية، توأمًا يتمتعان بصحة جيدة، ولدا في يومين وعامين مختلفين قبل وبعد منتصف ليل رأس السنة الجديدة. اضافة اعلان





ولادة نادرة



التوأم بينهما أقل من ساعة



وأبصر التوأم عزرا وحزقيال همفري، النور في مستشفى فيرتوا فورهيس في فورهيس بفارق أقل من ساعة في 31 ديسمبر 2023 و1 يناير 2024، على التوالي.وقال والد التوأم، بيلي همفري، (36 عامًا)، "صباح الخير أمريكا": "لقد كنت متحمسًا جدًا (بشأن) إمكانية إنجاب أطفالي في عيد ميلادي".وأضاف: "لقد ذهبنا في ذلك اليوم ولم أكن متأكدًا تمامًا مما إذا كانا سيأتيان اليوم أم لا، ولكن وجود أحدهما على الأقل في عيد ميلادي كان بمثابة نعمة كبيرة وهدية".وكانت والدة التوأم، إيف، أستاذة علم الأحياء (34 عامًا)، ذهبت إلى المستشفى يوم السبت لكن الأطباء أعادوها إلى المنزل، قبل أن تعود في اليوم التالي بعد أن انفجر كيس الماء لديها ودخلت في المخاض ليلة الأحد.عزرا، الذي يبلغ وزنه 2 كيلو و700جرام، وُلد قبل حلول العام الجديد في تمام الساعة 11:48 مساءً يوم 31 ديسمبر، بينما ولد شقيقه التوأم حزقيال، الذي يبلغ وزنه أكثر من 2 كيلو و200 جرام، بعد 40 دقيقة وبعد عام كامل في الساعة 12: 28 صباحًا يوم 1 يناير.قالت والدة التوأم: "كانت تجربة جيدة. كان من الرائع دفع طفل بينما يقوم الجميع بالعد التنازلي ويقولون "سنة جديدة سعيدة، وكما تعلمون، كان الأمر كما لو أنهم أقاموا حفلة عيد ميلاد".وتابعت: "أنا ممتنة لأن الجميع كانوا بصحة جيدة وأن الأمور سارت بسلاسة تامة. لذلك هذا أفضل شيء يمكنك أن تطلبه، خاصة وأنهما مبكران بعض الشيء وكل شيء، أنهما بخير وأنا بخير".ووصل التوأم قبل أسابيع من الموعد المقرر لولادتهما في 26 يناير الجاري.وقال الأب إن التوأم في حالة جيدة، وكانا يأملان في مغادرة المستشفى في الوقت المناسب لتقديمهما إلى شقيقهم الأكبر، الذي سيبلغ الثالثة من عمره في 3 يناير.قال بيلي لقناة "فوكس 29": "يبدو أن الأعمال الورقية ستكون الأكثر تحديًا. "أخبر أحدًا أن لديك توأمًا، ويريدن تدوين نفس التاريخ. لا، لقد ولدا يومين مختلفين وفي عامين مختلفين أيضًا".