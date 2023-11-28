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"وكل شيء عنده بمقدار".. خروج رضيعة من تحت الأنقاض بعد 37 يوما على حرب غزة

خروج رضيع
طفل رضيع
أ أ
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في مشهد يعكس إعجاز الخالق سبحانه وتعالى خرجت طفلة رضيعة لم يتجاوز عمرها شهور من تحت الأنقاض في قطاع غزة بعد 37 يوما من العدوان الصهيوني على  القطاع.

إنقاذ رضيع في غزة


ووثق المقطع، خروج الطفلة الرضيعة حية من تحت الأنقاض، وسط تكبير وتهليل وسعادة غامرة من الحاضرين.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة "رويترز" الإخبارية في نبأ عاجل عن تمديد الهدنة بين المقاومة الفلسطينية والكيان المحتل ليومين إضافيين. اضافة اعلان


الخارجية القطرية:


وقالت الخارجية القطرية: تم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في قطاع غزة

وأضافت: تمديد الهدنة يهدف لإدخال مزيد من المساعدات والإفراج عن أكبر عدد ممكن من الرهائن والأسرى

تمديد  الهدنة لمدة يومين



وقال رئيس الهيئة ضياء رشوان إن التمديد لمدة يومين سيشمل إطلاق سراح 20 رهينة من الكيان المحتل، و60 معتقلا فلسطينيا.
وأضاف رشوان أنه "مع توقع إطلاق سراح 11 رهينة ، فإن المفاوضات لا تزال مستمرة من أجل إطلاق سراح 33 فلسطينيا".


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