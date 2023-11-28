"وكل شيء عنده بمقدار".. خروج رضيعة من تحت الأنقاض بعد 37 يوما على حرب غزة

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في مشهد يعكس إعجاز الخالق سبحانه وتعالى خرجت طفلة رضيعة لم يتجاوز عمرها شهور من تحت الأنقاض في قطاع غزة بعد 37 يوما من العدوان الصهيوني على القطاع.





إنقاذ رضيع في غزة



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ووثق المقطع، خروج الطفلة الرضيعة حية من تحت الأنقاض، وسط تكبير وتهليل وسعادة غامرة من الحاضرين.وفي وقت سابق، أعلنت وكالة "رويترز" الإخبارية في نبأ عاجل عن تمديد الهدنة بين المقاومة الفلسطينية والكيان المحتل ليومين إضافيين.





الخارجية القطرية:



تمديد الهدنة لمدة يومين

الله أكبر

من يبحث عن الله وعن قدرة المسبب على الفعل بدون السبب .. فليقرأ هذه الرسالة على نحوها الذي تستحقه. ولا تنس ان تقول سبحان الله. https://t.co/eCFl27cxaZ — ممدوح العرابي (@orabi11) November 27, 2023

وقالت الخارجية القطرية: تم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في قطاع غزةوأضافت: تمديد الهدنة يهدف لإدخال مزيد من المساعدات والإفراج عن أكبر عدد ممكن من الرهائن والأسرىوقال رئيس الهيئة ضياء رشوان إن التمديد لمدة يومين سيشمل إطلاق سراح 20 رهينة من الكيان المحتل، و60 معتقلا فلسطينيا.وأضاف رشوان أنه "مع توقع إطلاق سراح 11 رهينة ، فإن المفاوضات لا تزال مستمرة من أجل إطلاق سراح 33 فلسطينيا".