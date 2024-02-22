الخميس، 12 شعبان 1445 ، 22 فبراير 2024

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وفيات ومفقودون وسقوط مركبات في المياه.. اصطدام سفينة بجسر في الصين (فيديو)

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اصطدام سفينة بجسر فوق ممر مائيّ في الصين
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لقي شخصان مصرعهما، بعد اصطدام سفينة بجسر فوق ممر مائي، في دلتا نهر اللؤلؤ، في القرب من مدينة قوانجتشو الصينية.

 اصطدام سفينة بجسر في الصيناضافة اعلان

وحسب وكالة شنخوا الرسمية، فقد أدى هذا الاصطدام إلى انهيار جزء من الجسر وسقوط مركبات في المياه لسقوط عدد من الضحايا بين قتيل ومفقود.

وفيات ومفقودون وسقوط مركبات في المياه

وأكدت إدارة السلامة البحرية في قوانجتشو أن السفينة كانت مبحرة من مدينة فوشان إلى قوانجتشو، عندما اصطدمت بالجسر في ممر هونج تشيلي المائيّ.
وأشارت في الوقت نفسه، إلى سقوط مركبات ودراجة نارية من فوق الجسر.
ووفق تلفزيون الصين المركزي، فقد سقطت مركبتان - من بينهما حافلة - في المياه مع سقوط ثلاث مركبات على السفينة.

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