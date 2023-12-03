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صحيفة تواصل الالكترونية

وفاة طفل بعد أكله من "شجرة الموت" بهذه الدولة

شجرة الطقسوس
شجرة الطقسوس
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توفي طفل بريطاني بعد أن تناول ثمرة من "شجرة الطقسوس"، والتي تشتهر بـ "شجرة الموت"، وذلك أثناء نزهة عائلية.
وقال الطبيب الشرعي، إن بن كوران نيكولز ( 14 عامًا)، توفي بشكل مأساوي بعد تناول التوت من شجرة الطقسوس أثناء التنزه مع والده في حديقة فليتشر موس بارك في ديدسبري بمانشسستر.اضافة اعلان

تفاصيل الواقعة

وأظهرت التحقيقات أن الطفل الذي كان يعاني من مرض التوحد الشديد، كان يستمتع بتسلق شجرة الطقسوس أثناء جولاته اليومية مع والده، الذي لم يكن على علم بالمخاطر. 
وعقب الانتهاء من نزهته في 18 سبتمبر من العام الماضي، انهار الطفل، ونقل إلى مستشفى مانشستر الملكي للأطفال حيث خضع للرعاية الطبية "لعدة ساعات"، إلا أنه توفي، بحسب ما أوردت صحيفة "إكسبريس". 

علامة تحذيرية

وطالب الطبيب الشرعي أندرو بريدجمان في تقرير حول مخاطر تناول توت شجرة الطقسوس من مجلس مدينة مانشستر النظر في وضع علامات تحذيرية حول الحديقة. 
وكتب: "هناك خطر حدوث وفاة في ظروف مماثلة، ومن الواضح أن إبلاغ الجمهور سيقلل من خطر تلك الوفيات. وربما يكون الأمر كذلك بشكل خاص بالنسبة للطفل الذي سيتم إعلام القائمين على رعايته".
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