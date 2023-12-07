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وصول نمر جديد إلى مركز إكثار النمر العربي في الطائف

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النمر
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أكدت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، اليوم الخميس، وصول نمر جديد إلى مركز إكثار النمر العربي التابع للهيئة في الطائف.
يأتي ذلك ضمن جهود الهيئة للحفاظ على النمر العربي وحمايته واستعادة التوازن البيئي في العلا بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.اضافة اعلان

برنامج الإكثار 


 وأوضحت أن هذا النمر يعد ثاني نمر يصل إلى المركز، ويعزز وجوده تحسين السلالة ضمن برنامج الإكثار بما يضيفه إلى التنوع الجيني للنمور الموجودة.
 وأُعير النمر لمدة عام من ديوان البلاط السلطاني في عمان ضمن إطار اتفاقية إقليمية للتعاون بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا، والشركاء المعنيين بالحفاظ على البيئة في مختلف دول الخليج العربي، وستقوم الهيئة بالمقابل بإعارة أنثى نمر لسلطنة عمان.
 وأضافت الهيئة، أنها وافقت كجزء من اتفاقية الإعارة للإكثار، على إمكانية النقل المستقبلي لصغار النمور إلى مراكز أوسع في مختلف أنحاء شبه الجزيرة، إلى جانب مشاركة المعارف والخبرات الخاصة بعملية الإكثار.

الاندماج مع نمور المركز 


 يشار إلى أن النمر الأول الذي سبق أن وصل إلى الطائف، واسمه العين، أُحضِر من مركز البستان لإكثار الحيوان في الإمارات العربية المتحدة في أبريل الماضي، ودُمج ضمن نمور المركز في يوليو الماضي.
 ويصُنف النمر العربي على القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة على أنه "مهدد بالانقراض بشدة"، ويُعتقد أن عدد النمور البرية المتبقية في شبه الجزيرة العربية أقل من 200 نمر، وذلك نتيجة فقدان موائلها الطبيعية والصيد الجائر على مدى السنوات الماضية.

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