وداعًا للقلق.. أفضل 7 خطوات مُجربة لقهره والقضاء عليه

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يعتبر كتاب "دع القلق وابدأ الحياة" تأليف الأمريكي ديل كارنيجي، مؤسس معهد العلاقات الإنسانية بـ نيويورك، من أفضل العلاجات النفسية لمواجهة القلق وتجاوزه بتأصيل علمي واقعي في تسعة أجزاء. اضافة اعلان





تذكر نعم الله عليك



الإيمان بالله مفتاح كل خير



عش في حدود يومك



اترك السهر لساعات طويلة وقلّة النوم



تذكر اللحظات السعيدة التي عشتها



دع القلق وابدأ الحياة



أفضل طريقة لحل أي مشكلة



تجاهل الأشرار واسع في خدمة الناس



ونصح كارنيجي أيضًا في كتابه الأشخاص الذين يعانون من القلق بضرورة أن يقوم كل إنسان بإحصاء نعم الله عليه، وألا يتشبه بأحد، وليعلم حسبما حذر الكتاب أن التشبه بالآخرين كارثة، موجهًا نداءً مهمًا: "حاول أن تعيش حاضرك وأن تعمل وتجتهد حتى تتمكن من بناء مستقبل".وإن لم تكن قد قرأت هذا الكتاب، فإليك أفضل 7 خطوات مُجربة لقهر القلق من بين طيات كتاب، ربما تغير طريقة تفكيرك للأبد، وذلك على النحو التالي:1- إذا أردت أن تتخلص من القلق يجب أن تقوي إيمانك بالله من خلال أداء العبادات، ويحب أن تتوكل على الله في كل شيء وأن تؤمن بأن بعد الهم سيأتي الفرج.2- أغلق الأبواب على الماضي والمستقبل وعش في حدود يومك، لا تعطي الأمور أكثر مما تستحق ولا تسمح للقلق أن يحوّل حياتك لجحيم فالماضي مضى والتفكير فيه لن يفيدك في شيء لأنك غير قادر على إعادته والقلق حيال المستقبل أمر غير منطقي.3- العمل المتواصل والسهر لساعات طويلة وقلّة النوم وممارسة الأعمال الشاقة تتسبّب في سوء الحالة النفسية وتجعلك أكثر عرضة للقلق والإجهاد.4- رحلة الحياة قصيرة لذا لا تضيعها بالقلق والحزن، حاول أن تكون أكثر إيجابية مثلاً تذكر اللحظات السعيدة التي عشتها، تذكر نجاحاتك، وكم هي كثيرة المرات التي تمكنت بها من حل مشاكلك هذه الطريقة في التفكير ستجعلك أكثر سعادة وبهجة.5- تذكر دائما أن القلق داء يهتك روحك وصحتك، لذلك قلله إلى أن تزيله كليًا من حياتك، فالقلق يؤثر على أداء الجسم.6- هناك حكمة تقول: المشكلة التي تعرف تفاصيلها هي مشكلة محلولة، وحتى تحل أي مشكلة اجمع حقائقها وكأنك تبحث عنها لشخص آخر لتكون أقل تأثرًا بها، ثم حلل هذه الحقائق واتخذ قرارك ونفذه واقعيًا.7 - كن طيبًا مسالمًا لا تسعى للانتقام ممن أساء إليك، فقط تجاهلهم وانتبه لحياتك العظيمة، فعندما تقدم عطاءً لأحد ما استشعر فرحته، فسيسعد قلبك بذلك، ولا تنتظر شكرًا ومدحًا من أحد.. يكفيك ذلك الشعور.