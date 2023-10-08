الأحد، 23 ربيع الأول 1445 ، 08 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

وداعًا للقلق.. أفضل 7 خطوات مُجربة لقهره والقضاء عليه

s7201226121218
أرشيفية
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

يعتبر كتاب "دع القلق وابدأ الحياة" تأليف الأمريكي ديل كارنيجي، مؤسس معهد العلاقات الإنسانية بـ نيويورك، من أفضل العلاجات النفسية لمواجهة القلق وتجاوزه بتأصيل علمي واقعي في تسعة أجزاء.اضافة اعلان

تذكر نعم الله عليك

ونصح كارنيجي أيضًا في كتابه الأشخاص الذين يعانون من القلق بضرورة أن يقوم كل إنسان بإحصاء نعم الله عليه، وألا يتشبه بأحد، وليعلم حسبما حذر الكتاب أن التشبه بالآخرين كارثة، موجهًا نداءً مهمًا: "حاول أن تعيش حاضرك وأن تعمل وتجتهد حتى تتمكن من بناء مستقبل".
وإن لم تكن قد قرأت هذا الكتاب، فإليك أفضل 7 خطوات مُجربة لقهر القلق من بين طيات كتاب، ربما تغير طريقة تفكيرك للأبد، وذلك على النحو التالي:

الإيمان بالله مفتاح كل خير

1- إذا أردت أن تتخلص من القلق يجب أن تقوي إيمانك بالله من خلال أداء العبادات، ويحب أن تتوكل على الله في كل شيء وأن تؤمن بأن بعد الهم سيأتي الفرج.

عش في حدود يومك

2- أغلق الأبواب على الماضي والمستقبل وعش في حدود يومك، لا تعطي الأمور أكثر مما تستحق ولا تسمح للقلق أن يحوّل حياتك لجحيم فالماضي مضى والتفكير فيه لن يفيدك في شيء لأنك غير قادر على إعادته والقلق حيال المستقبل أمر غير منطقي.

اترك السهر لساعات طويلة وقلّة النوم

3- العمل المتواصل والسهر لساعات طويلة وقلّة النوم وممارسة الأعمال الشاقة تتسبّب في سوء الحالة النفسية وتجعلك أكثر عرضة للقلق والإجهاد.

تذكر اللحظات السعيدة التي عشتها

4- رحلة الحياة قصيرة لذا لا تضيعها بالقلق والحزن، حاول أن تكون أكثر إيجابية مثلاً تذكر اللحظات السعيدة التي عشتها، تذكر نجاحاتك، وكم هي كثيرة المرات التي تمكنت بها من حل مشاكلك هذه الطريقة في التفكير ستجعلك أكثر سعادة وبهجة.

دع القلق وابدأ الحياة

5- تذكر دائما أن القلق داء يهتك روحك وصحتك، لذلك قلله إلى أن تزيله كليًا من حياتك، فالقلق يؤثر على أداء الجسم.

أفضل طريقة لحل أي مشكلة

6- هناك حكمة تقول: المشكلة التي تعرف تفاصيلها هي مشكلة محلولة، وحتى تحل أي مشكلة اجمع حقائقها وكأنك تبحث عنها لشخص آخر لتكون أقل تأثرًا بها، ثم حلل هذه الحقائق واتخذ قرارك ونفذه واقعيًا.

تجاهل الأشرار واسع في خدمة الناس

7 - كن طيبًا مسالمًا لا تسعى للانتقام ممن أساء إليك، فقط تجاهلهم وانتبه لحياتك العظيمة، فعندما تقدم عطاءً لأحد ما استشعر فرحته، فسيسعد قلبك بذلك، ولا تنتظر شكرًا ومدحًا من أحد.. يكفيك ذلك الشعور.

اقرأ أيضا

القطار الهيدروجيني
9:11 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

تعرف على تفاصيل تجربة القطار الهيدروجيني في المملكة قبل دخوله الخدمة

جدول الضرب
8:25 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

لا داعي لحفظه.. مواطن يخترع طريقة جديدة لتعلم جدول الضرب (فيديو)

التغيير للأفضل
8:04 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

روشتة صباحية.. هكذا تُغيّر نفسك للأفضل

الدكتور سعد الخثلان
8:01 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

هل حقوق العباد يُكفّرها شيء؟ "الخثلان" يُجيب

اقرأ أيضا

تنبيه عاجل لـ"قنصلية" المملكة في هونج كونج لجميع المواطنين

بالتفاصيل.. أستراليا تشيّد أطول ناطحة سحاب خشبية في العالم

لماذا ترتدي الحيتان قبعات من الطحالب؟

أدهشت الأطباء والمتخصصين.. امرأة تلد 6 توائم في 10 دقائق

"الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى".. طريقة تفوق الوصف للنمل للتغلب على الفيضانات

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

اقرأ أيضا

درجات الحرارة
9:02 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

بدقة عالية.. مركبة فضائية ترصد الحرارة عبر الأرض

المدير الناجح
7:27 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

9 عبارات يستخدمها المديرون الأكثر مهارة في العمل

الفيضانات
7:02 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

تضم دولاً عربية.. قائمة بأكثر أماكن العالم عرضة لخطر الفيضانات القاتلة

نزوح الأطفال
6:23 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

يونيسف: 43 مليون طفل نزحوا بسبب كوارث الطقس خلال 6 سنوات

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

سكني
10:07 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

سكني يكشف أسباب تعذر الحجز في عدد من المخططات السكنية

أهم 10
9:44 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. الدعم الإضافي وعدد ساعات العمالة المنزلية ووفيات حوادث المرور

ساند
9:15 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

خدمة اليوم.. 4 خطوات لصرف مستحقات التعطل عن العمل

القطار الهيدروجيني
9:11 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

تعرف على تفاصيل تجربة القطار الهيدروجيني في المملكة قبل دخوله الخدمة

حساب المواطن
8:59 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

قبل صرف دفعة أكتوبر.. هل يستمر الدعم الإضافي من حساب المواطن؟

s7201226121218
8:43 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

وداعًا للقلق.. أفضل 7 خطوات مُجربة لقهره والقضاء عليه