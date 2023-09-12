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وحيد القرن يقتل حارسته في حديقة حيوان هذه الدولة

وحيد القرن
وحيد القرن
أ أ
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قالت الشرطة النمساوية إن أحد حيوانات وحيد القرن في حديقة حيوان هيلبرون في مدينة سالزبورغ غرب النمسا هاجم حارسة بالحديقة وقتلها، وأصاب آخر بجروح خطيرة، صباح اليوم الثلاثاء.اضافة اعلان
وقالت شرطة سالزبورغ في بيان إنه أثناء القيام بعمل روتيني في حظيرة وحيد القرن، تعرضت حارسة تبلغ من العمر 33 عاماً لهجوم من الحيوان "لأسباب لا تزال مجهولة".


الضحية توفيت متأثرة بجراحها في مكان الحادث

وأضافت أن "المرأة توفيت متأثرة بجراحها في مكان الحادث".، وفقا لما جاء في موقع "العربية".
وأثناء محاولته إبعاد الحيوان، تعرض حارس آخر يبلغ من العمر 34 عاماً، لهجوم من نفس وحيد القرن وأصيب بجروح خطيرة، ونقل إلى المستشفى.


صمت تجاه أسباب الحادث والحالة الأمنية في الحديقة

وأعلنت الحديقة إغلاق أبوابها اليوم الثلاثاء، بسبب الحادث الأليم، ولم تصرح أي جهة عن أسباب الحادث، وكيفية تعرض الحارسة لهذا الإعتداء الخطير.
ولم تبد إدارة الحديقة أو أجهزة الأمن اية تعليقات حول وسائل الأمان في الحديقة من ناحية، والحالة الصحية للحيوانات ومدى متابعة سلوكياتها العنيفة.

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