"والقمر قدرناه منازل".. 9 حقائق مذهلة حول القمر

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يعد القمر هو القمر الطبيعي الوحيد للأرض، الذي يضيء سماء الليل منذ فجر البشرية، وهو خامس أكبر قمرٍ طبيعيٍ في المجموعة الشمسية. اضافة اعلان

لكن ما هو حجم القمر مقارنة بالأرض، وما مدى بعده بالضبط، ولماذا نرى جانبًا واحدًا فقط منه؟، هذا ما أجابت عنه صحيفة "ديلي ميل" على النحو التالي:

يقع القمر على بعد حوالي 385.000 كم من الأرض، يبلغ نصف قطره 1,737.5 كم، وقطره 3,475 كم، ومحيطه الاستوائي 10,917 كم، بالمقارنة مع الأرض، البالغ نصف قطرها 6378 كم، وقطرها 12.756 كم ومحيطها الاستوائي 40.075 كم.

ويبلغ عرض القمر ربع حجم الأرض تقريبًا. "لو كانت الأرض بحجم النيكل، لكان القمر بحجم حبة القهوة تقريبًا، وفقًا لوكالة "ناسا".





كم يبعد القمر؟



ما هي مراحل القمر؟



1. الهلال



2. التربيع الأول



3. الأحدب المتزايد



4. البدر



5. الأحدب المتناقص



6. التربيع الثاني



7. الهلال الثاني



8- المحاق



رواد الفضاء الذين هبطوا على القمر؟

ماذا عن المركبات الفضائية الأخرى التي هبطت على سطح القمر؟



لماذا نرى جانبًا واحدًا فقط من القمر؟



كيف يبدو الجزء الداخلي من القمر؟



كيف يقارن الهواء الموجود على القمر بالأرض؟



أين تبحث ناسا عن الماء على سطح القمر؟



خطط البعثات المستقبلية إلى القمر ؟



في أبعد نقطة عن الأرض، أو نقطة الأوج، يقع القمر على بعد حوالي 405,696 كيلومترًا، وعندما يكون القمر أقرب، أو في الحضيض، تصل المسافة إلى 363,104 كم. ويبلغ متوسط المسافة تقنيًا 384,400 كم.لكن هناك أيضًا ما هو مثير للغرابة حول القمر، ما كشفته بعثات أبولو التابعة لوكالة "ناسا" في الستينيات والسبعينيات، حيث وضع رواد الفضاء عاكسات على سطح القمر لا تزال تستخدم لحساب مسافة القمر منا بدقة متناهية.ما كشفته هذه النتائج عن غير قصد هو أن القمر ليس فقط على مسار بيضاوي متكرر، بل يتحرك بعيدًا عن الأرض بحوالي 1.5 بوصة (حوالي 4 سم) كل عام.قد تتساءل لماذا يتغير شكل القمر عندما تنظر إليه؟مثل الأرض، يمتلك القمر ما يُعرف بالشهر القمري الذي يستمر حوالي 29.5 يومًا، وخلال هذا الوقت يتغير مظهره عند رؤيته من كوكبنا، ولهذا السبب هناك ثماني مراحل مختلفة يمر بها.في بداية ولادة القمر، لا يمكن رؤيته بسهولة في السماء لأن ضوء الشمس يهبط على جانب القمر المواجه بعيدًا عن الأرض، وعندما يضيء ضوء الشمس فقط جانب القمر الذي يواجهنا، فإن ذلك يخلق البدر.وبين هذه المراحل هناك ستة أطوار أخرى حيث يتغير القمر تدريجيًا من هلال رفيع إلى دائرة كاملة. فيما يلي المراحل الثمانية الكاملة:أول منزلة للقمر تسمى الهلال إذ يكون قد ابتعد عن نقطة الصعود وسلك طريقه إلى سماء نصف الكرة الشمالي. وفي هذه المرحلة تمكن رؤية القمر لفترة وجيزة في الأفق الغربي بعد غروب الشمس بقليل، ويبدو على شكل هلال دقيق لامع، لا يلبث أن يغيب تحت ‏الأفق.في اليوم السابع من الشهر (القمري) يدخل القمر في مرحلة "التربيع الأول"، وتمكن رؤيته بعد غروب الشمس ‏وقد غمر النور نصف جانبه المضيء.يصبح معظم الجانب النهاري للقمر مرئيًا، ويبدو أكثر إشراقًا في السماء.بعد مضي 14 يوما و18 ‏ساعة من الشهر يصير القمر بدرا، إذ يغمر النور كامل وجهه. ويقال حينها إن القمر في حالة تقابل أو استقبال مع الشمس.وبعد بلوغه منزلة البدر يتأخر يومًا بعد يوم في البزوغ بمقدار خمسين دقيقة، كما يأخذ النور ‏بالانحسار شيئًا فشيئًا.بعد مضي 18 يومًا وعشر ساعات على بدء الشهر القمري، يبدأ القمر رحلته عائدًا نحو الشمس، فيما يعكس الجانب الآخر من القمر ضوء القمر.عندما يمضي من الشهر 22 يومًا، يتقلص نور القمر ويلاحظ تأخر بزوغه حوالي خمس ساعات تقريبًا بعد غروب الشمس، ويسمى حينها بالتربيع الثاني.بعد مضي 25 ‏يومًا من الشهر يدخل القمر منزلة "الهلال الثاني"، ويلاحظ أن النور لم يعد يغطي إلا قسمًا صغيرًا ‏من طرفه.في آخر يوم من الشهر يبلغ القمر نقطة الصعود ويصبح بين الأرض ‏والشمس على استقامة واحدة، ويغمر الظلام كامل وجهه ويغيب تحت الأفق مع مغيب الشمس وتسمى هذه الوضعية بمنزلة المحاق وبحالة الاقتران.يعلم الجميع أن رائد الفضاء الشهير نيل أرمسترونج كان أول شخص تطأ قدمه سطح القمر في عام 1969، لكن من غيرك مشى على القمر حتى الآن؟وفيما يلي القائمة الكاملة للأشخاص حتى الآن:أبولو 11 - نيل أرمسترونج وباز ألدرين، 21 يوليو 1969أبولو 12 - بيت كونراد وألان بين، 19-20 نوفمبر 1969أبولو 14 - آلان شيبرد وإدجار ميتشل، 5-6 فبراير 1971أبولو 15 - ديف سكوت وجيمس إيروين، 31 يوليو - 2 أغسطس، 1971أبولو 16 - جون يونج وتشارلي ديوك، 21-23 أبريل 1972أبولو 17 - جين سيرنان وهاريسون شميت، 11-14 ديسمبر 1972كان هناك 22 هبوطًا على سطح القمر في المجمل، 18 منها قامت بها الولايات المتحدة وروسيا بين عامي 1966 و1976.ثم أخذت البشرية استراحة مدتها 37 عامًا قبل أن تحقق الصين أول هبوط لها في عام 2013. وأتبعت ذلك بهبوطين آخرين، قبل أن تصبح الهند الدولة الرابعة التي تضع مركبة فضائية على سطح القمر.وكانت هذه أيضًا سابقة تاريخية لأنها كانت المرة الأولى التي تهبط فيها مركبة فضائية بنجاح على القطب الجنوبي للقمر.يدور القمر بنفس معدل دورانه حول الأرض، ولهذا السبب نرى فقط الجانب نفسه، ومن هنا يأتي لقب "الجانب المظلم من القمر".ويقوم القمر بدورة كاملة حول الأرض في 27 يومًا أرضيًا ويدور بنفس المعدل، أو في نفس المقدار من الوقت.ونظرًا لأن الأرض تتحرك أيضًا - حيث تدور حول محورها أثناء دورانها حول الشمس - فمن وجهة نظرنا، يبدو أن القمر يدور حولنا كل 29 يومًا.ومع ذلك، إذا كنت على الأرض، فلن ترى سوى الجانب القريب من القمر، فيما يشهد طاقم مهمة "آرتميس" القادمة لوكالة "ناسا"، المرحلة التالية حول القمر الصناعي، الجانب البعيد من القمر بأنفسهم.في وقت سابق من هذا العام، وبعد أكثر من خمسة عقود، أكد العلماء أخيرًا أن القمر لديه نواة داخلية صلبة مثل الأرض تمامًا.جاءت التلميحات الأولى إلى أن القمر يمتلك تصميمًا داخليًا يشبه الأرض من خلال مهمات أبولو التابعة لـ "ناسا"، والتي كشفت عن زلازل قمرية تحت السطح.وهذا اللب الداخلي الكثيف مصنوع من الحديد وقليل من النيكل، ويحيط الغلاف بنواة القمر، ويتكون من صخور كثيفة غنية بالحديد والمغنيسيوم،والقشرة هي الجزء الخارجي الظاهر من سطح القمر، وهي في الواقع أرق على جانب القمر المواجه للأرض، وأكثر سمكًا على الجانب المواجه للأرض، ومع ذلك، لا يملك العلماء فكرة عن السبب.وبالمقارنة مع العوالم الأرضية الأخرى مثل الأرض، فإن نواة القمر صغيرة نسبيا. ويبلغ حجمه حوالي 20 في المئة من قطره، في حين أن كوكبنا أقرب إلى 50 في المئة من قطره.وعلى سبيل المقارنة، تحتوي الأرض أيضًا على قشرة ووشاح ونواة داخلية ونواة خارجية. ولكن وفقا لدراسة نشرت في وقت سابق من هذا العام، فإنه يحتوي أيضًا على "نواة داخلية أعمق" يبلغ عرضها ما يزيد قليلاً عن 800 ميل.ويقول الباحثون إن هذه "الكرة المركزية" صلبة ولكن لها بنية مختلفة وغير معروفة حتى الآن للنواة الداخلية المحيطة بها.وعلى غرار القمر، فإن اللب الداخلي للأرض عبارة عن كرة معدنية صلبة مصنوعة بشكل رئيسي من الحديد.على عكس الأرض، لا يوجد هواء على القمر، ومع ذلك، هناك طبقة رقيقة جدًا جدًا من الغازات على سطح القمر والتي يمكن تسميتها بالغلاف الجوي، وهذه هي الطريقة التي يقارن بها التركيب بكوكبنا.من المعروف على الأرض أن الأكسجين يشكل ما يقل قليلاً عن 21% من الهواء الذي نتنفسه، والباقي عبارة عن النيتروجين (78 في المئة)، والأرجون (0.93 في المئة)، وخليط من ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروز والأوزون أي ما يعادل 0.04 في المئة.لا يوجد أكسجين في الغلاف الخارجي للقمر. ومن الصعب للغاية الحصول على تركيبة دقيقة للغازات، لكن قياسات ناسا تشير إلى أن النيون يشكل 29% من الغلاف الجوي، والهيليوم 25%، والهيدروجين 22%، والأرجون 20%.كما تم اكتشاف غاز الميثان والأمونيا وثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى كميات ضئيلة من الصوديوم والبوتاسيوم.لم تكشف وكالة ناسا إلا قبل ثلاث سنوات فقط أنها عثرت على دليل قاطع على وجود الماء على القمر.على عكس الاكتشافات السابقة في الأجزاء المظللة بشكل دائم من الحفر القمرية، اكتشف الخبراء الجزيء في المناطق المضاءة بنور الشمس على سطح القمر.وكانت هناك علامات سابقة على وجود الماء على سطح القمر، لكن "الاكتشاف الواضح للمياه الجزيئية" يشير إلى أنها أكثر وفرة مما كان يعتقد في البداية.ويعتقد الخبراء أن قطبي القمر يحتويان على أكثر من 600 مليار كيلوجرام من الجليد المائي، وهو ما يكفي لملء ما لا يقل عن 240 ألف حوض سباحة أولمبي.ويُنظر إلى هذا على أنه مورد لا يقدر بثمن تقريبًا بسبب ما يمكن أن يعنيه لمستقبل حضارتنا وإمكانية استكشاف كواكب خارج نطاق كوكبنا.وذلك لأنه من الصعب جدًا نقل الكثير من الماء من الأرض إلى الفضاء بسبب وزنه، حيث تصل تكلفة تفجير متر مكعب واحد منه إلى مدار أرضي منخفض إلى مليون دولار.وهذا يعني أن الحصول على المياه الموجودة بالفعل في الفضاء سيكون ذا قيمة لا تقدر بثمن، ليس فقط لرواد الفضاء للشرب والاغتسال، ولكن لإيصالهم إلى الكواكب البعيدة في النظام الشمسي.وبما أن جزيء الماء هو H20 - المكون من ذرتين من الهيدروجين وذرة واحدة من الأكسجين - فهو يحتوي على الأكسجين السائل والهيدروجين اللازمين لإنتاج وقود الصواريخ.ويمكن بعد ذلك استخدام وقود الصواريخ هذا لتفجير سفينة فضاء بشرية من القمر إلى المريخ وما بعده. والأمل هو أنه يمكن استخراجه يومًا ما، جنبًا إلى جنب مع الهيليوم والموارد الثمينة الأخرى.ومن المعادن الأرضية النادرة المستخدمة في الهواتف الذكية إلى الهيليوم الذي ربما يمكن أن يوفر مصدرًا لا يقدر بثمن للطاقة، يعد سطح القمر معقلًا للثروات المكتشفة تبلغ قيمتها عدة كوادريليون رطل.لدى وكالة ناسا خطط كبيرة لوضع أول امرأة وأول شخص ملون على سطح القمر في عام 2025.ومن المحتمل أن يتباطأ هذا التاريخ قليلاً، لكن برنامج القمر الجديد التابع لوكالة الفضاء بدأ بالفعل، وذلك بفضل نجاح مهمة أرتميس 1 العام الماضي.وطارت أرتميس I بعيدًا عن الأرض أكثر مما قطعته أي مركبة فضائية مصممة للبشر على الإطلاق، محطمة الرقم القياسي الذي سجلته رحلة أبولو 13 في أبريل 1970.وسافرت كبسولة أوريون غير المأهولة أكثر من 1.4 مليون ميل حول القمر ثم عادت إلى الأرض، قبل أن تهبط في المحيط الهادئ بعد 25 يومًا ونصف من إطلاقها.وستتبعها الآن مهمة آرتميس 2، وهي مهمة مأهولة من المقرر إطلاقها العام المقبل.ويضم الطاقم المكون من أربعة أشخاص كريستينا كوتش، 44 عامًا، من ميشيجان، وهي أول امرأة يتم تكليفها بمهمة قمرية.الطيار فيكتور جلوفر، 46 عامًا، من كاليفورنيا، هو أول شخص ملون يتم اختياره للذهاب إلى القمر.والرائدان الآخران اللذان تم اختيارهما هما القائد ريد وايزمان (47 عامًا) من بالتيمور بولاية ميريلاند ورائد الفضاء الكندي جيريمي هانسن (47 عاًما).وسيطير الطاقم حول القمر ويعود للتحضير لمهمة أرتميس 3، التي تستهدفها وكالة ناسا كمهمة لإعادة البشر إلى سطح القمر.وعلى المدى الطويل، تريد وكالة الفضاء الأمريكية إنشاء قاعدة قمرية دائمة لرواد الفضاء للعيش والعمل فيها، إلى جانب بواية القمر "جيت واي" المقرر تشغيلها بحلول عام 2026.