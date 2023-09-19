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همة الكبار.. مسنة أردنية في سن السبعين تحفظ القرآن كاملا

المصحف
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في واقعة تكشف عن خيرية الأمة واعتنائها بكتاب ربها، أتمت الحاجة أم يعقوب الشرمان حفظ القرآن الكريم بعمر الـ 74 عاما.

أم يعقوب الشرمان تحفظ القرآن كاملا:

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وتقول أم يعقوب الشرمان وهي أردنية من المزار الشمالي : "كان عندي إرادة ونهار ما بدي أروح على المركز كأني رايحة على الجنة".
 
ووجهت أمن يعقوب من مركز الإمام الطبري التابع لفرع المزار الشمالي الشكر لمعلماتها على صبرهن في تحفيظها القرآن.

من جانبه قال رئيس مركز فرع جمعية المحافظة على القرآن الكريم الدكتور عبدالله الشرمان، إن مشروع تحفيظ القرآن للأميات الكبار بدا في عام 2009 .

وأوضح أنه ضم 8 من كبار السن ليتم بعدها فتح شعب أخرى في المركز ليضم أكثر من 15 امرأة من كبار السن.

كما نوه أن هناك 20 مركزا في لواء المزار الشمالي منتشرات في اللواء يقمن بتحفيظ القرآن لجميع الفئات.

أيضا أشار إلى أن تلك المراكز خرّجن العديد من حافظات القرآن من مختلف الأعمار والمركز بصدد عمل احتفال كبير لتكريم تلك الحافظات.

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