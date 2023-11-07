هل يمكن أن يختفي ملح الأرض من العالم؟ دراسة أمريكية تجيب

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كشفت دراسة جديدة أن النشاط البشري الذي يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الكوكب، سيؤثر أيضًا تأثيرًا ضارًا للغاية على دورة الملح الطبيعية للكوكب. اضافة اعلان





تهديد وجودي لإمدادات المياه





زيادة تركيزات الملح في الهواء





ملوحة مصادر المياه العذبة



وجمع باحثون أمريكيون من جامعة ميريلاند، وجامعة كونيتيكت، وفيرجينيا للتكنولوجيا ومؤسسات أخرى، خبراتهم لتوثيق ما وصفوه بأنه «تهديد وجودي» لإمدادات المياه العذبة.وقد نظر الفريق في مجموعة متنوعة من الأملاح المختلفة، وفي مجموعة من البيئات المختلفة، بما في ذلك تركيزات الملح في الأنهار وفي التربة.ويرى الفريق أن بعض الأحداث، مثل جفاف البحيرات، تزيد من تركيزات الملح في الهواء.ومن بين النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن نحو 2.5 مليار فدان من التربة في جميع أنحاء العالم، قد تأثرت بالتملح الذي يسببه الإنسان.وتعد الملوحة المتزايدة لمصادر المياه العذبة واحدة من أكبر المخاوف، وأن الملح المستخدم في إزالة الجليد من الطرق يجد طريقه أيضًا إلى الهواء.إذا استمر هذا الاتجاه، فإن العثور على ما يكفي من المياه لشرب سكان العالم يمكن أن يصبح تحديًا حقيقيًا.