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هل يفطر الصائم مغ أذان المؤذن للمغرب ولا يزال ضوء الشمس باقيا؟

إفطار
إفطار
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أجاب الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء على سؤال، بشأن حكم الإفطار مع أذان المؤذن مع بقاء ضوء الشمس.
إفطار مع غروب الشمس أم بقاء ضوئها:
وكان الشيخ صالح الفوزان قد تلقى سؤالا عبر مقطع صوتي تم نشره على صفحته في منصة "إكس" يقول فيه السائل: " أذن المؤذن للمغرب ورأيت ضوء الشمس لا زال باقياً فلم أفطر حتى انتهى المؤذن؟".اضافة اعلان
وأوضح الشيخ الخثلان في رده أن الحكم متعلق بغروب الشمس" قرص الشمس" إذا غاب فق وجب الإفطار، منوها أن الضوء يبقى فترة بعد غروب الشمس واختفاء قرصها.

تنبيه شخص يأكل في نهار رمضان:


وفي وقت سابق أوضح أيضا الشيخ الفوزان ما يجب فعله عند رؤية شخص يأكل في نهار رمضان.
وأوضح في مقطع فيديو منشور على حسابه في منصة إكس، أنه من رأى مسلمًا يشرب في نهار رمضان أو يأكل أو يتعاطى شيئًا من المفطرات الأخرى ناسيًا أو متعمدًا وجب إنكاره عليه وتنبيهه.
وبين أن إظهار ذلك في نهار الصوم منكر، ولو كان صاحبه معذورًا في نفس الأمر، حتى لا يجترئ الناس على إظهار ما حرم الله من المفطرات في نهار الصيام بدعوى النسيان.
وأضاف أنه إذا كان من أظهر ذلك صادقًا في دعوى النسيان فلا قضاء عليه؛ لقول النبي ﷺ: "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه".

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