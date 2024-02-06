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هل يشتري المال السعادة؟ . ردود الفقراء تصدم العلماء: السر يكمن هنا

مهن تدر اموالا كبيرة
المال ليس شرطًا للسعادة
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هل يحقق المال السعادة؟ 

تلك واحدة من القضايا التي لطالما أثيرت على مر العصور والأزمان، لكن العلماء قالوا إنهم حسموا أخيرًا هذا الجدل.اضافة اعلان
واستطلع الخبراء آراء ما يقرب من 3 آلاف شخص في جميع أنحاء العالم - 36 في المئة منهم ليس لديهم أي دخل نقدي.
وأظهرت الدراسة الاستقصائية أنه على الرغم من قلة المال، فإن العديد من هؤلاء الأشخاص أعربوا عن مستويات عالية من الرضا عن الحياة.
يأتي ذلك على خلاف ما كان يعتقد سابقًا حول أن النمو الاقتصادي يعد وسيلة مؤكدة لزيادة رفاهية شعوب البلدان المنخفضة الدخل.
الأمر الذي دعمته الدراسات الاستقصائية العالمية في السنوات الأخيرة، من خلال إظهار أن سكان البلدان المرتفعة يميلون إلى الشعور بالرضا عن حياتهم أكثر من أولئك الذين يعيشون في البلدان المنخفضة الدخل.

المال ليس شرطًا للسعادة

لكن فيكتوريا رييس جارسيا، كبيرة مؤلفي الدراسة قالت "إن العلاقة القوية التي لوحظت في كثير من الأحيان بين الدخل والرضا عن الحياة ليست عالمية وتثبت أن الثروة - كما تولدها الاقتصادات الصناعية - ليست مطلوبة بشكل أساسي لكي يعيش البشر حياة سعيدة".
واستطلع الباحثون، آراء 2966 شخصًا من المجتمعات الأصلية والمحلية حول العالم حول دخلهم ورضاهم عن الحياة.
وكشفت النتائج أنه على مقياس من 0 إلى 10، كان متوسط درجة الرضا عن الحياة هو 6.8.  لكن بعض المجتمعات حصلت على متوسط درجات أعلى من 8، وبخاصة في الدول الاسكندنافية الغنية، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".

مستويات عالية جدًا من الرضا

وقال إريك جالبريث، المؤلف الرئيسي للدراسة: "من المثير للدهشة أن العديد من السكان ذوي الدخل النقدي المنخفض للغاية يسجلون مستويات عالية جدًا من الرضا عن الحياة، مع درجات مماثلة لتلك الموجودة في البلدان الغنية".
ووفقا للباحثين، تشير النتائج إلى أن بعض المجتمعات يمكن أن تدعم حياة مرضية للغاية لأعضائها دون الحاجة إلى درجات عالية من الثروة المادية.مع ذلك، لا زال الباحثون غير متأكدين من سبب ذلك.


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