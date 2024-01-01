هل يستحب صوم النافلة في السفر لمن لا يجد المشقة؟ "الخثلان" يُجيب

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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن حكم صوم النافلة في السفر لمن لا يجد المشقة. اضافة اعلان





هل يُستحب صوم النافلة في السفر لمن لا يجد المشقة؟



من يجد مشقة في السفر فلا يصوم



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن صوم النافلة يستحب إذا لم يجد الشخص مشقة، وذلك لقول حمزة بن عمرو للنبي صلى الله عليه وسلم:" إني أسافر فهل علي حرج أن أصوم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هي رخصة من الله تعالى فمن أخذ بها فهو حسن، ومن أراد أن يصوم فلا حرج عليه".وأضاف أن الأمر في هذا الأمر واسع، وأن من لم يجد مشقة في السفر وأراد أن يتقرب إلى الله ويصوم فهذا هو الأفضل.وأكد أن من ينبغي له أن يأخذ بالرخصة بالفطر في السفر هو الذي يجد مشقة، ومن لا يجدها فالأفضل له الصوم.