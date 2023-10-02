هل يربح إيلون ماسك 142 ألف دولار في الدقيقة؟

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نفى الملياردير الأمريكي وصاحب شركة تسلا إيلون ماسك، الادعاءات التي تقول إنه يكسب أكثر من 142 ألف دولار كل دقيقة، موضحاً أنه يخسر المزيد من المال، عندما ينخفض سهم شركة تسلا. اضافة اعلان





إيلون ماسك يرد



صافي ثروة ماسك



شراء تويتر



وقال ماسك: "إن مثل هذه التقارير تعتمد على مقاييس سخيفة، وإنه يمتلك في المقام الأول أسهماً في الشركات التي ساعد في إنشائها.وتابع إيلون ماسك أنه من الناحية الفنية يخسر مبالغ كبيرة في كل مرة يتعرض فيها سهم تسلا لانخفاض عشوائي.ويأتي هذا الرد بعد أن أشارت التقارير إلى أن صافي ثروة ماسك زاد بمتوسط حوالي 2378 دولاراً في الثانية على مدار 3 سنوات، أي ما يعادل 142680 دولاراً في الدقيقة أو 8560800 دولار في الساعة. ووفقاً لهذه التقارير، إذا نام ماسك لمدة 8 ساعات، فسيستيقظ وقد ربح مبلغ 68.486.400 دولار.وارتفع صافي ثروة ماسك بمقدار 96.6 مليار دولار في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يونيو 2023، ما يجعله أغنى فرد في العالم بثروة صافية قدرها 248.7 مليار دولار. الجدير بالذكر أن 23% من ثروة ماسك مرتبطة بحصته في شركة تسلا.وفي أكتوبر 2022، تصدر ماسك عناوين الأخبار من خلال شراء تويتر مقابل 44 مليار دولار.ومع ذلك، في وقت سابق من هذا العام، أصبح أول شخص يخسر 200 مليار دولار من صافي ثروته خلال 13 شهراً.وانخفضت ثروة ماسك إلى 137 مليار دولار بعد الانخفاض الكبير في أسهم تسلا، والتي انخفضت بنحو 65%، بحسب صحيفة إنديا تي في نيوز.هذا وقد بلغت ثروة ماسك إلى القمة عند 340 مليار دولار في نوفمبر 2021 قبل أن تشهد انخفاضاً كبيراً نتيجة تأثر شركة تسلا.