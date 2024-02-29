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هل يجوز للمرأة أن تعطي زوجة ابنها من مال الزكاة؟

سعد الخثلان
سعد الخثلان
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أجاب الشيخ سعد الخثلان أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، عن سؤال يسأل فيه صاحبه عن صحة إعطاء المرأة زوجة ابنها من مال الزكاة.اضافة اعلان

حكم إعطاء المرأة زوجة ابنها من الزكاة:

وكان الشيخ الخثلان قد تلقى سؤالا خلال استضافته في برنامج "يستفتونك"، عبر قناة الرسالة يقول فيه صاحبه : " هل يجوز للمرأة أن تعطي زوجة ابنها من مال الزكاة؟".
وأوضح الشيخ الخثلان أنه لا بأس بذلك لأنها فقيرة، وكونها زوجة ابنها لا يمنع من أخذها للزكاة.

إعطاء السائق من أموال الزكاة:

وفي وقت سابق رد أيضا الشيخ الخثلان على سؤال من قبل ربة منزل تسأل فيه عن حكم إعطاء السائق من أموال الزكاة.
وكان الشيخ الخثلان قد تلقى سؤالا عبر قناة الرسالة تقول فيه السائلة:"أن لديها سائق تحت كفالتها لا يكفيه راتبه، فهل يجوز أن تعطيه من مال الزكاة".
وأجاب الشيخ الخثلان أنه يجوز ذلك بثلاثة شروط : أولها "ألا يربط بين الزكاة وهذا العمل"، بحيث يعطيه الزكاة كأي شخص، لا لأجل أن يجود عمله.
أما الشرط الثاني فهو أن يكون هذا السائق مستحقا، والشرط الثالث "ألا يتبع هذه الزكاة بمنّة ولا أذى".

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