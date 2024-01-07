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هل يجوز قراءة الآيات من منتصفها في الصلاة خاصة الطوال مثل "آية الدَّيْن"؟

الشيخ سعد الخثلان
الشيخ سعد الخثلان
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أجاب الشيخ سعد الخثلان أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، عن سؤال لشخص يسأل فيه عن حكم قراءة الآية من وسطها في الصلاة.

حكم قراءة الآية من وسطها في الصلاة:اضافة اعلان

وكان الشيخ سعد الخثلان قد تلقى سؤالا يقول فيه صاحبه :" هل يجوز قراءة آية من وسطها في الصلاة خاصة الآية الطويلة كآية الدين مثلا؟".

وأجاب الشيخ الخثلان أن ذلك لا أصل له ويجب متابعة السنة في ذلك وينبغي للمسلم أن يبتعد عن مثل هذه الاجتهادات.

صوم النافلة في السفر لمن لا يجد المشقة:


وأجاب الشيخ الخثلان في وقت سابق، عن حكم صوم النافلة في السفر لمن لا يجد المشقة.

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن صوم النافلة يستحب إذا لم يجد الشخص مشقة، وذلك لقول حمزة بن عمرو للنبي صلى الله عليه وسلم:" إني أسافر فهل علي حرج أن أصوم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هي رخصة من الله تعالى فمن أخذ بها فهو حسن، ومن أراد أن يصوم فلا حرج عليه".


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