هل هناك دورات مناخية وأنماط طقسية متكررة؟ "المسند" يُجيب

أ أ

كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس أ.د. عبدالله ‌المسند أن هناك دورات مناخية وأنماط طقسية متكررة لا يمكن تتبعها ولا معرفة متى تعود.

اضافة اعلان



هل هناك دورات مناخية وأنماط طقسية متكررة؟



الدورات المناخية لا تعني أن يتكرر الطقس



كيف تتشكل ظاهرة الضباب؟



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه كما أن للإنسان بصمة وراثية لا يمكن أن تتشابه مع شخص آخر، أزعم أن لكل يوم ولكل موسم حالة جوية متفردة ومتميزة.وأضاف أنه لا يمكن أن تتكرر ثانية في الزمان والمكان والمقدار والشكل نفسه 100%، إلا بنسبة احتمالية قدرها نسبة احتمالية تصادم حمامتين تطيران في سماء الجزيرة العربية.وبين أن الدورات المناخية لا تعني أن يتكرر الطقس جملة وتفصيلاً دون تغيير في مكان معين ومحدد، بل الدورات المناخية ـ إن وجدت ـ تتشابه (نسبياً) ولا تتطابق.وأشار إلى أن ظاهرة مثل ظاهرة الضباب عبارة عن قطرات مائية مرئية دقيقة وعالقة بالهواء، وهي تعتبر سحباً منخفضة فوق سطح الأرض مباشرة.ولفت إلى أن الضباب يحدث الضباب في الطبقة السفلية من الغلاف الجوي، أي فوق سطح الأرض، ويصل ارتفاعاً حتى 1000م أحياناً، ويتعاظم الضباب في الأرياف وبالقرب من المسطحات المائية، وفي أعقاب أمطار غزيرة يعقبها انخفاض في درجة الحرارة إلى مستوى نقطة الندى أو التكاثف.