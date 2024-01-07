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هل هناك دورات مناخية وأنماط طقسية متكررة؟ "المسند" يُجيب

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الدورات المناخية
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كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس أ.د. عبدالله ‌المسند أن هناك دورات مناخية وأنماط طقسية متكررة لا يمكن تتبعها ولا معرفة متى تعود.

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هل هناك دورات مناخية وأنماط طقسية متكررة؟

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه كما أن للإنسان بصمة وراثية لا يمكن أن تتشابه مع شخص آخر، أزعم أن لكل يوم ولكل موسم حالة جوية متفردة ومتميزة.
وأضاف أنه لا يمكن أن تتكرر ثانية في الزمان والمكان والمقدار والشكل نفسه 100%، إلا بنسبة احتمالية قدرها نسبة احتمالية تصادم حمامتين تطيران في سماء الجزيرة العربية.

الدورات المناخية لا تعني أن يتكرر الطقس

وبين أن الدورات المناخية لا تعني أن يتكرر الطقس جملة وتفصيلاً دون تغيير في مكان معين ومحدد، بل الدورات المناخية ـ إن وجدت ـ تتشابه (نسبياً) ولا تتطابق.

كيف تتشكل ظاهرة الضباب؟

وأشار إلى أن ظاهرة مثل ظاهرة  الضباب عبارة عن قطرات مائية مرئية دقيقة وعالقة بالهواء، وهي تعتبر سحباً منخفضة فوق سطح الأرض مباشرة.

ولفت إلى أن الضباب يحدث الضباب في الطبقة السفلية من الغلاف الجوي، أي فوق سطح الأرض، ويصل ارتفاعاً حتى 1000م أحياناً، ويتعاظم الضباب في الأرياف وبالقرب من المسطحات المائية، وفي أعقاب أمطار غزيرة يعقبها انخفاض في درجة الحرارة إلى مستوى نقطة الندى أو التكاثف.

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