هل هناك دعاء مخصص في أول جمعة من شعبان؟

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اختار الله من الشهور المفضلة شهر شعبان مقدمة لشهر عظيم تُمحى فيه الذنوب ويتجلى فيه علام الغيوب.

وهو شهر تشعبت فيه الخيرات وترتبت فيه أعمال صالحات، وقد حاز بذلك تفضيلاً، في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان كله، وفي رواية إلا قليلاً.

وإنَّما كان يُكثِرُ مِن الصِّيامِ في شَهرِ شَعبانَ خُصوصًا؛ لأنَّه شَهرٌ تُرفَعُ فيه الأعمالُ لربِّ العالَمِين، وكان صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُحِبُّ أنْ يُرفَعَ عملُه وهو صائمٌ.

كما أنَّه شَهرٌ يَغفُلُ عنه كَثيرٌ مِن النَّاسِ بيْن رجَبَ ورَمَضانَ، كما جاء ذلك في رِوايةٍ عندَ النَّسائيِّ وأحمَدَ عن الحب بن الحب أسامة بن زيد رضي الله عنهما.

ليس هناك دعاء مخصوص يُقال في الجمعة الأولى من شهر شعبان

ولم يثبت أن هناك دعاءً مخصوصًا يُقال في الجمعة الأولى من شهر شعبان، كما يردد البعض ويتناقل على منصات التواصل الاجتماعي من أدعية في هذا اليوم.

لكن في المقابل، فإن الدعاء يوم الجمعة بشكل عام مطلوب ومستحب، ففي ذلك اليوم العظيم ساعة إجابة لعل العبد حين يسأل الله تعالى يوافقها، وينال فيها من البركات والخير الكثير.





ساعة إجابة يوم الجمعة



وقت ساعة الإجابة يوم الجمعة

