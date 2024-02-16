الجمعة، 06 شعبان 1445 ، 16 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

هل هناك دعاء مخصص في أول جمعة من شعبان؟

الدعاء
يستحب الإكثار من الدعاء يوم الجمعة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اختار الله من الشهور المفضلة شهر شعبان مقدمة لشهر عظيم تُمحى فيه الذنوب ويتجلى فيه علام الغيوب.
وهو شهر تشعبت فيه الخيرات وترتبت فيه أعمال صالحات، وقد حاز بذلك تفضيلاً، في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان كله، وفي رواية إلا قليلاً.اضافة اعلان
وإنَّما كان يُكثِرُ مِن الصِّيامِ في شَهرِ شَعبانَ خُصوصًا؛ لأنَّه شَهرٌ تُرفَعُ فيه الأعمالُ لربِّ العالَمِين، وكان صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُحِبُّ أنْ يُرفَعَ عملُه وهو صائمٌ.
كما أنَّه شَهرٌ يَغفُلُ عنه كَثيرٌ مِن النَّاسِ بيْن رجَبَ ورَمَضانَ، كما جاء ذلك في رِوايةٍ عندَ النَّسائيِّ وأحمَدَ عن الحب بن الحب أسامة بن زيد رضي الله عنهما.

 

ليس هناك دعاء مخصوص يُقال في الجمعة الأولى من شهر شعبان

ولم يثبت أن هناك دعاءً مخصوصًا يُقال في الجمعة الأولى من شهر شعبان، كما يردد البعض ويتناقل على منصات التواصل الاجتماعي من أدعية في هذا اليوم.
لكن في المقابل، فإن الدعاء يوم الجمعة بشكل عام مطلوب ومستحب، ففي ذلك اليوم العظيم ساعة إجابة لعل العبد حين يسأل الله تعالى يوافقها، وينال فيها من البركات والخير الكثير.

ساعة إجابة يوم الجمعة

ويحث الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام الإسلامية، رئيس الجمعية الفقهية، على الإكثار من الدعاء يوم الجمعة، واستشهد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إن في الجمعة لساعة، لا يوافقها عبد مسلم، وهو قائم يصلي، يسأل الله تعالى شيئًا، إلا أعطاه إياه" أخرجه البخاري ومسلم.
وبين أن المقصود بالساعة: أنها لحظات يكون الدعاء فيها مستجابًا، وليس المقصود بالساعة الساعة التي هي ستون دقيقة، وقد اختلف العلماء في تحديد هذه الساعة (من هنا).

وقت ساعة الإجابة يوم الجمعة

وذكر الحافظ ابن حجر – رحمه الله – في كتابه: "فتح الباري ثلاثة وأربعين قولاً في تحديد هذه الساعة ثم خلص إلى ترجيح القول بأنها آخر ساعة بعد العصر.، أي آخر ساعة قبيل غروب الشمس.
وقال إن هذه الساعة التي قبيل غروب الشمس يعظمها جميع أهل الملل، اليهود، والنصارى، وهي عند أهل الكتاب ساعة الإجابة، وهي مما لا غرض لهم في تبديله وتحريفه، فقد اعترف بذلك مؤمنهم، فهي أرجى ساعات الجمعة موافقة لساعة الإجابة.
وأضاف الخثلان: فينبغي للمسلم أن يجتهد في جميع ساعات الجمعة بالدعاء، والذكر، والعبادة، ويتأكد ذلك في آخر ساعة منه قبيل غروب الشمس، حيث يجتهد في الدعاء، ويدعو الله عز وجل مستقبلاً القبلة، رافعًا يديه، فإن هذا الوقت، وهذه اللحظات التي هي قبيل غروب الشمس من يوم الجمعة الدعاء فيها حري بالإجابة.

اقرأ أيضا

لديه متجر إلكتروني.. كيف يتمكن من البيع دون الوقوع في المحظور الشرعي؟

دراسة توضح الحد الصحي لوقت استخدام مواقع التواصل

بعد إقلاعها.. طائرة أمريكية تعود إلى المطار لسبب لايصدق

دولة خليجية تبدأ تشغيل خدمات "التاكسي الطائر" العام المقبل

حالة نادرة.. أمريكية تلد مرتين في 6 أشهر

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

سعد الخثلان 6:56 م الأربعاء، 31 يناير 2024

من فاتته صلاة الاستسقاء.. هل يقضيها على هيئتها أم أداء ركعتين فقط؟

الشيخ سعد الخثلان 7:49 م الإثنين، 22 يناير 2024

كيف يتم احتساب الزكاة حال ارتداء المرأة لعدة مشغولات ذهبية وترك الباقي؟

الشيخ سعد الخثلان 7:40 م الخميس، 18 يناير 2024

ما حكم خضاب الشعر بالألوان لأجل الزينة؟