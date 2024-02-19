هل نزع المرأة لشعر اليدين والرجلين يعدّ من النمص؟

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أجاب الشيخ سعد الخثلان أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، على سؤال بشأن نزع المرأة لشعر اليدين والرجلين، وهل يعدّ من النمص.



حكم نزع المرأة لشعر اليدين والرجلين:



الوضوء بالماء البارد مع وجود الدافيء:



وكانت امرأة يمنية قد وجهت سؤالا عبر قناة الرسالة تقول فيه :" في حال نزع المرأة للشعر من اليدين والرجلين والساقين.. هل يعدّ ذلك من النمص؟".وأوضح الشيخ الخثلان أن الشعر في الإنسان ينقسم ثلاثة أقسام، الأول هو شعر يحرم إزالته، كشعر اللحية بالنسبة للرجل وشعر الحاجبين لأن هذا هو النمص.والقسم الثاني من الشعر هو يُندب إلى إزالته وهو شعر الإبط والعانة، والثالث شعر مسكوت عنه وهو بقية شعور الجسم كالساقين والبطن ونحوه، وهو مباح إزالته عند أكثر أهل العلم.وفي سياق آخر أجاب أيضا الشيخ سعد الخثلان، عن سعي الإنسان لنيل الأجر، حال الوضوء بالماء البارد مع وجود الماء الدافئ.وكان أحد الأشخاص قد بعث سؤالا يقول فيه :" هل يؤجر الإنسان على الوضوء بالماء البارد مع وجود الماء الدافئ؟".ونبه الشيخ الخثلان في البداية أنه لا ينبغي للإنسان أن يتقصد المشقة للحصول على الأجر، موضحا أنه لا ينبغي للإنسان في الشتاء أنه يتوضأ بالماء البارد ويوجد لديه ماء ساخن.وأضاف أنه لا يصح للإنسان أن يتقصد ويطلب المشقة لأن الله تعالى يقول:"ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم".وتابع الشيخ الخثلان : وجود الماء الدافيء في حالة البرد من نعم الله على المرء ولا ينبغي له أن يعدل عنه لأجل ما يفهم من غير قصد"بإسباغ الوضوء على المكاره".ونبه أيضا أنه يؤجر على استعمال الماء البارد حالة مثلا إذا كان في البّر ولا يوجد ماء ساخن فيؤجر على استعماله البارد وهو المقصود بإسباغ الوضوء على المكاره.