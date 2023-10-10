هل نرى إيلون ماسك جديدًا؟.. كاتب يدعو إلى الاستثمار في العقول المبدعة بالمملكة

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دعا الكاتب عماد بن محمد العباد، إلى العمل على استقطاب المواهب التي برزت عبر الفضاء الإلكتروني، والنوابغ الصغار الذين يملؤون الفضاء الإلكتروني؛ وتحويلهم إلى مشاريع استثمارية. اضافة اعلان

وقال العباد عبر صحيفة "الرياض": "هذا الفضاء الإلكتروني بكل ما يعج به من فوضى كشف أيضًا عن مواهب وعقول فذة واستثنائية، أتحدث هنا عن أولئك المبدعين والعباقرة الذين تجاهلهم المجتمع أو لم يعرفوا كيفية التسويق لمواهبهم والوصول للجهة المناسبة التي توظفها وتستفيد منها".





منجم للمواهب النادرة



إيلون ماسك



استقطاب المواهب في المملكة



ووصف الدول النامية والفقيرة بأنها "تعد منجمًا لمثل تلك المواهب النادرة التي تلمع وتزدهر حتى في أسوأ الظروف؛ ذلك أن موهبتها الفذة تلح عليها لتنمو وتتعاظم حتى لو لم تجد دعمًا أو بيئة مناسبة والتاريخ والحاضر يضجان بالكثير من الأمثلة".وأوضح أن "الدول المتقدمة تعرف قيمة مثل هذه المواهب الاستثنائية، ولذلك بدأت الكثير من تلك الدول منذ عشرات السنين في اصطياد العقول المهاجرة وتوفير البيئة المناسبة لها لتتجلى وتطلق أقصى قدراتها، بل إن بعضها تستفيد من مناطق الحروب والنزاع وترسل مناديبها في عملية تشبه التسوق للبحث عنهم".وذكر على سبيل المثال أن "أمريكا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وغيرهم من الدول أشرعوا أبوابهم للعقول المهاجرة وشكل هؤلاء أحد العناصر الرئيسة التي أدت لنهضة تلك الدول".وضرب مثلاً بأيقونة ريادة الأعمال إيلون ماسك مثلا، وهو من مواليد جنوب أفريقيا، وهاجر إلى كندا عندما كان عمره 18 سنة، ومن بعدها للولايات المتحدة، وهناك بدأ كتابة قصة نجاح أوصلته ليكون أثرى رجل في العالم، وشركاته وأعماله التجارية والوظائف التي خلقها تساهم بشكل كبير في الاقتصاد الأمريكي.وأشار العباد إلى أن "هناك أيضًا شركات تأسست ونهضت بفضل العقول المهاجرة، فشركةPythian الكندية المتخصصة في تقنية المعلومات تفخر بأن نصف من يعملون فيها هم من المهاجرين الذين يتمتعون بالموهبة والخبرات الاستثنائية".لذا، دعا الكاتب المملكة إلى تحذو حذو الدول، عبر العمل على استقطاب هذه المواهب في المملكة، "خصوصًا وأن بلادنا أصبحت منطقة جذب وتتمتع بفرص غير مسبوقة ومناخ حيوي للأعمال مما يجعلها موطنًا مثاليًا للعقول التي تبحث عن بيئة ترعاها وتقدر موهبتها".وتابع: "وبالفعل بدأنا في استقطاب المواهب والمبدعين عبر مركز الإقامة المميزة، ومن الممكن أن نأخذ خطوات أكبر في هذا الطريق ونوسع استهدافنا للعلماء والعباقرة والمبدعين في شتى المجالات".وقال العباد إنه "وحتى أولئك النوابغ الصغار الذين يملؤون الفضاء الإلكتروني؛ من الممكن أن يتحولوا لمشاريع استثمارية بشرية كبيرة في حال احتضانهم وتقديم الدعم المناسب لهم ليصبحوا جزءا من مجتمعنا ويساهموا في مسيرة التنمية التي نشهدها حاليًا".