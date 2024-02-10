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هل من السُنة حلق شعر رأس المولودة البنت ؟ "الفوزان" يوضح (فيديو)

الفوزان
الشيخ الفوزان
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كشف الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عن حكم حلق شعر رأس المولودة البنت.اضافة اعلان

هل من السنة حلق شعر المولودة.

وأوضح في مقطع تسجيلي من فتاوى الدروس العلمية، أن شعر رأس المولدة البنت لا يتم حلقه وليس هذا من السنة.
وأضاف أن شعر البنت المولدة يتم تنظيفه، ولا يحلق، ولم يثبت أو يرد في السنة أن الأب يحلق شعر المولدة ويتصدق بوزن شعرها.

أحكام المولود في السنة النبوية

وبين أن ما ورد بشأن الموالد سواء كان ذكرًا أو أنثى، هي العقيقة، مؤكدًا ان العقيقة تكفي.
يذكر أنه ورد في السنة النبوية من أحكام المولد ما يلي:
1 - إحسان تسميته.
2 - الإقامة في إذنه اليسرى.
3 - التأذين في أذن المولود اليمنى.
4 - العقيقة وهي ذبح شاتين عن الغلام، وشاة عن الجارية.

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