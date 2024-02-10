هل من السُنة حلق شعر رأس المولودة البنت ؟ "الفوزان" يوضح (فيديو)

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كشف
الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية
والإفتاء، عن حكم حلق شعر رأس المولودة البنت.
هل
من السنة حلق شعر المولودة.وأوضح
في مقطع تسجيلي من فتاوى الدروس العلمية، أن شعر رأس المولدة البنت لا يتم حلقه
وليس هذا من السنة.
وأضاف أن شعر البنت المولدة يتم تنظيفه، ولا يحلق، ولم يثبت أو يرد في السنة أن الأب يحلق شعر المولدة ويتصدق بوزن شعرها.
أحكام
المولود في السنة النبويةوبين
أن ما ورد بشأن الموالد سواء كان ذكرًا أو أنثى، هي العقيقة، مؤكدًا ان العقيقة
تكفي.
يذكر أنه ورد في السنة النبوية من أحكام المولد ما يلي:
1 - إحسان تسميته.
2 - الإقامة في إذنه اليسرى.
3 - التأذين في أذن المولود اليمنى.
4 - العقيقة وهي ذبح شاتين عن الغلام، وشاة عن الجارية.
هل من السنة حلق راس المولودة البنت ؟؟— فوائد الاعلام السبعة (@abuabdallah34) February 9, 2024
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى pic.twitter.com/8tXJ5FzB5H