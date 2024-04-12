هل مررت بهذا الشعور المرعب؟.. سر المطبات الهوائية أثناء الرحلات الجوية

أ أ

يعاني بعض ركاب الطائرات من شعور مرعب بسبب المطبات الهوائية التي تحدث بشكل متكرر أثناء الرحلات الجوية، مما ينجم عنها حالة من الدوار أو عدم الراحة لمعظم الركاب.

لكنها في الواقع أمر عادي في الرحلات الجوية، وليست دليلاً على خطر وشيك تواجهه الطائرة.





المطبات الهوائية



مطبات القيادة



وشرح طيار هولندي في مقطع فيديو لشركة الخطوط الجوية الملكية الهولندية (KLM) عبر تطبيق "تيك توك"، لماذا لا ينبغي لركاب الطائرات أن يخافوا من المطبات الهوائية.وقال في المقطع الذي اجتذب 3.6 ملايين مشاهدة: "المطبات الهوائية هي جزء طبيعي من الطيران، وهذا لا يعني أن هناك أي خطأ في الطائرة".وأوضح أن هذا يحدث في الواقع بسبب "تغيرات غير ضارة إلى حد ما في تدفق الهواء حول الطائرة".وأضاف الطيار: "أثناء تحليق الطائرة، فإنها تواجه كتل هوائية مختلفة بدرجات حرارة متفاوتة، وبسرعات واتجاهات للرياح. تؤدي هذه الكتل الهوائية إلى جيوب مختلفة الكثافات، مما يؤدي إلى الاضطراب".ووفقًا له، "عندما تطير الطائرة عبر هذه الجيوب، فإنها يمكن أن تتعرض لبعض الصدمات والاهتزازات".وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، شبّه طيار من شركة "يونايتد إيرلاينز" يدعى روب بيدل، هذا الإحساس بـ "المطبات في الطريق أثناء القيادة".وعلى الرغم من أن الاهتزاز يمكن أن يكون غير مريح، فإن الطائرات الحديثة "مصممة لتحمّله بأمان"، وفقًا لقائد الطائرة، الذي أضاف أن أفراد الطاقم مدربون أيضًا "على الاضطرابات الجوية لضمان سلامة الجميع على متن الطائرة".حتى إن أحد مهندسي الطيران كتب: "بصفتي مهندس طيران، يمكنني أن أؤكد بنسبة 100% أن طائرتك من غير المرجح أن تتضرر بسبب الاضطرابات الجوية. نحن نأخذ في الاعتبار الكثير من عوامل السلامة".ومع ذلك، فإن الرحلة المليئة بالمطبات لا تزال تشكل مخاطر على الركاب، خاصة إذا كانوا لا يرتدون أحزمة الأمان الخاصة بهم أو كانوا يتجولون.وتحدث الإصابات الناجمة عن الاضطرابات بشكل عام بسبب سقوط الأمتعة من الصناديق العلوية وضرب الأشخاص في رؤوسهم، أو سقوط الركاب أو رميهم على جوانب المقصورة، أو اصطدام عربات الطعام بالنشرات الإعلانية.لكن احتمال التعرض للأذى نادر جدًا. بين عامي 2009 و2021، أصيب 30 راكبًا و116 من أفراد الطاقم فقط بإصابات خطيرة بسبب الاضطرابات الجوية، وهو رقم صغير إذا أخذنا في الاعتبار ملايين الأشخاص الذين يسافرون كل عام.