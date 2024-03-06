هل كل غضب يقع معه الطلاق.. وما الضابط في ذلك؟

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أجاب الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، على سؤال شخص غضوب يتلفظ بالطلاق وحكم وقوع طلاقه حالة الغضب.



وقوع الطلاق أثناء الغضب:



وقوع الطلاق على الزوجة:



وكان الشيخ الفوزان قد تلقى سؤالا خلال مقطع صوتي على حسابه في منصة "إكس" يقول فيه صاحبه :"كيف يكون الطلاق واقعا على الزوجة، حيث إنني عند غضبي من أي شيء يتملك عليّ الشيطان وأحلف بالطلاق".وأوضح الشيخ الفوزان أن طلاق الغضب لا يقع إلا إذا اشتدّ به الغضب وزال شعوره، بحيث لا يدري ما يقول، فإنه لا يقع في مثل هذه الحالة".أيضا أجاب الشيخ الفوزان على سؤال شخص يستفسر فيه عن وقوع طلاقه، حيث إنه ألقى على زوجته الطلاق دون أن تسمعه.وكان الشيخ الفوزان قد تلقى سؤالا نشر على حسابه في منصة "إكس"، يقول فيه صاحبه :"هل يقع الطلاق إذا حلف به خاليا ولم يسمعه أحد؟".وأوضح الشيخ الفوزان أن طلاقه يقع سواءً سمعته زوجته أو لم تسمعه، فطالما أنه تلفظ به فإنه يقع سواء لم تسمعه زوجته أو غيرها.