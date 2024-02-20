الثلاثاء، 10 شعبان 1445 ، 20 فبراير 2024

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هل كثرة الدعاء للأقارب في السجود فيه أجر؟

السجود
السجود
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أجاب الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء على سؤال من قبل يشخص يسأل عن صحة الدعاء لأقاربه في السجود وهل يؤجر على ذلك.

الدعاء للأقارب في السجود:

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وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا تم تداوله على حساب الشيخ الفوزان على منصة "إكس" يقول فيه: "في أثناء سجودي أقوم بالدعاء لوالدي وأعمامي وأخوالي وكثير من قرابتي وأبناء عمومتي.. فهل أؤجر على ذلك".
وأوضح الشيخ الفوزان  أنه يؤجر على ذلك ورحمة الله واسعة ولا مانع من قبول الدعاء ونيل الرحمة من الله للداعي ولأقاربه.

كيفية دعاء الولد الصالح لوالديه بعد وفاتهما:


وفي سؤال سابق أوضح الشيخ الفوزان، كيفية دعاء الولد الصالح لوالديه بعد وفاتهما.
وفي مقطع تسجيلي منشور على حسابه في منصة "إكس"، بيّن أن عمل بن آدم ينقطع بعد موته إلا في ثلاث صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له.
وأضاف أن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو صحيح، وأنه نص على الولد الصالح لأنه أقرب إلى الإجابة.
وأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد الدعاء، وعلى الولد أن يدعو لوالده بما تيسر من أنواع الأدعية من المغفرة والرحمة والعفو وغير ذلك.
وأشار إلى أنه ينبغي على الولد أن يتذكر والده بالدعاء ويكثر له من الاستغفار والدعاء بالرحمة دون التقيد بدعاء معين.

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