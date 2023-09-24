هل عقوبة القذف تنطبق على من يرتكبها في وسائل التواصل؟ "الخثلان" يوضح

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قال أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، إن الوعيد الوارد في القذف ينطبق على القذف في وسائل التواصل الاجتماعي.
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عقوبة القذف تنطبق على من يرتكبها في وسائل التواصلوأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أنه عد الفقهاء، الكتاب كالجواب، وأن من قذف غيره كتابة كمن قذفه مشافهة، لا فرق في ذلك.
وأضاف أن من قذف أحدًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سواء "تويتر" أو "فيس" أو غيرهما، وكان قذفًا صريحًا فإنه يُحد حد القذف، وتُرد شهادته.
عقوبة القذف شرعًا وقضاءًوبين الخثلان، أن من قام بقذف غيره عبر وسائل التواصل الاجتماعي قذفًا غير صريح فإنه يُعزر بالعقوبة، إلا إذا ثبت أن يريد بذلك الزنا أو اللواط.
وأشار إلى أن هكذا الأمر إذا قذفه بأمر هو منه بريء، بأن يصفه بوصف هو منه بريء، أو ينسبه لجماعة أو يسبه بأمر يكرهه، وهو بريء من ذلك كله، فإنه يعزر بعقوبة مناسبة قضاءً.
وأما شرعًا فإن القذف يدخل في قول الله تعالى: "إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم"، مبينًا أن اللعن هو الطرد من رحمة الله.
🔆 هل الوعيد الوارد في القذف ينطبق على القذف في وسائل التواصل الاجتماعي؟#سعد_الخثلان#درس_الخثلان#فتاوى_الخثلان— منارات الهدى (@MnaratAlhuda) September 22, 2023
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