هل سألت نفسك يومًا عن السبب؟.. سر اختفاء هذا المقعد في الطائرات

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هل سبق لك أن استخدمت طائرة ولاحظت اختفاء المقعد رقم 13 دون أن تعرف السبب؟.

المضيفة هيني ليم، كشفت عن السر وراء ذلك في مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك"، وقالت لمتابعيها: "في العديد من الثقافات، يرتبط الرقم 13 بالحظ السيئ".

وأضافت: "لهذا السبب تفضل معظم شركات الطيران تجنب إشعال الخرافات لدى عملائها واختارت إزالة الرقم من خطط الجلوس".





الرقم 13 والرقم 12



الرقم 17



الرقم 13 و14



وقال البروفيسور ماركوفسكي، إن "السمعة السيئة" يمكن أن تنبع جزئيًا من حقيقة أن الرقم 13 يتناقض مع الرقم 12، الذي يعتبر رقمًا محظوظًا مرتبطًا بـ "الكمال".وأوضح الأستاذ بجامعة جنوب كاليفورنيا، أن الرقم 13 له أيضًا دلالات سيئة وفقًا للمعتقدات الإسكندنافية والمسيحية.الخطوط الجوية الفرنسية، "وإيبيريا"، و"ريان إير" ليست سوى بعض من شركات الطيران التي ليس لديها المقعد رقم 13.وقال متحدث باسم شركة "رايان إير"، إن ذلك كان "تقليدًا صناعيًا أمريكيًا".لكن الرقم 13 ليس هو المقعد الوحيد الذي يتم تخطيه أحيانًا على متن الطائرة.فالإيطاليون لا يفضلون استخدام الرقم 17، لأنه عند كتابته بالرقم الروماني XVII، فإن الجناس الناقص هو VIXI - والذي يُترجم تقريبًا إلى "لقد عشت" باللاتينية، مما يشير إلى "حياتي قد انتهت".وأوضح متحدث باسم شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا: "في بعض البلدان، على سبيل المثال إيطاليا والبرازيل، الرقم التقليدي للحظ السيئ هو 17 وليس 13"، بحسب صحيفة "نيويورك بوست".وأضاف: "نظرًا لأن لوفتهانزا ترحب بالكثير من المسافرين الدوليين، فإننا نحاول أن نأخذ في الاعتبار أكبر عدد ممكن من هذه المعتقدات الثقافية المحددة. وبهذه الطريقة لا ينبغي لأي شخص يعتقد أن الرقم سيئ الحظ أن يجلس في هذا الصف".كما لا يوجد لدى شركة "يونايتد إيرلاينز" مقعد يحمل رقم 13 أو 14 أيضًا، نظرًا لأن الصينيين لا يتفاءلون بالرقم 14، لأنه يستخدم للإشارة إلى الموت.