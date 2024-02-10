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هل جمعيات الموظفين داخلة في القرض الذي يجرّ منفعة؟

سعد الخثلان
الخثلان
أ أ
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أجاب الشيخ سعد الخثلان أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية على سؤال، حول جمعيات الموظفين، وهل هي داخلة في القرض الذي يجر منفعة أم لا.

جمعيات الموظفين:

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وكان الشيخ الخثلان قد تلقى سؤالا خلال استضافته في برنامج "الجواب الكافي" على قناة المجد يقول فيه صاحبه :" هل ما يسمى بجمعيات الموظفين داخلة في القرض الذي يجر منفعة؟".

وأوضح الخثلان أن ذلك لا بأس به، وفق ما أصدرته هيئة كبار العلماء من قرار بجوازها، لأن كل موظف لا يأخذ إلا بقدر ما يدفع فليس فيها زيادة.
ونوه أن ذلك من باب التيسير على الناش في أحوالهم ومعيشتهم، لما فيه من بديل للمحتاجين لمبالغ كبيرة ولا يجدون من يقرضهم أو يمولهم.

حكم وضع الأموال في الصناديق الاستثمارية:



وفي وقت سابق أجاب الشيخ الخثلان على سؤال، بشأن براءة ذمة المسلم حال وضعه أمواله في صناديق استثمارية للمصارف الإسلامية.
وكان الشيخ الخثلان قد تلقى سؤالا يقول فيه صاحبه : "هل تبرأ ذمة المسلم لو وضع أمواله في صناديق استثمارية للمصارف الإسلامية تشرف عليها هيئات شرعية؟".

وأوضح الشيخ الخثلان أن المصارف الإسلامية لديها هيئات شرعية ومستوى الرقابة عندها عالٍ، ومن وضع أمواله في هذه الصناديق تبرأ ذمته بمشيئة الله".
ونوه أن هذه المصارف مستوى الضبط عندها عالٍ في الجملة ولديها لجان شرعية وطلاب علم على مستوى جيد.

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