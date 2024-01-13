هل ثبت أن النبي ﷺ اعتمر في شهر رجب؟

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رد أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، على سؤال ورد إليه يستفسر فيه صاحبه عن حقيقة اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رجب. اضافة اعلان





"الخثلان" يوضح حقيقة اعتمار النبي في رجب:





حكم صيام أول يوم من شهر رجب



الفوزان: صوم أول رجب بدعة



وقال "الخثلان": "ورد ذلك من حديث ابن عمر أن النبي اعتمر في رجب ولكن قالت عائشة إن النبي لم يعتمر وإنما كانت عُمره كلها في ذي القعدة".وأضاف: "النبي ما اعتمر إلا وأبو عبد الرحمن معه، فتشير عائشة إلى أن ابن عمر وهم في ذلك وهذا هو القول الراجح".في وقت سابق، كشف عضو هيئة كباء العلماء فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عن حكم صيام أول رجب أو قيامه، أو تخصيص شهره بشيء من العبادة.وأوضح في مقطع فيديو على موقعه الرسمي، أن صيام أول يوم من شهر رجب أو قيام أو ليلة أو تخصيص بعض أيامه للعبادة هو من البدع.وأضاف أنه لم يثبت في شهر رجب خاصية على غيره من الشهور، مؤكَدا أنه شهر حرام ومن الأشهر الحرم، لكن أن يُخصص بعض أيامه ولياليه لصيام أو قيام فهذا يعتبر من البدع المحدثة التي ما انزل الله بها من سلطان.وأشار إلى أن هناك روايات وأحاديث عن ذلك، لكن كلها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.