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هل تُقضى صلاة الاستسقاء على هيئتها إذا فاتت؟ "الخثلان" يُجيب

الدكتور سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن حكم قضاء صلاة الاستسقاء على هيئتها إذا فاتت.اضافة اعلان

هل تُقضى صلاة الاستسقاء على هيئتها إذا فاتت؟

وأوضح في مقطع فيديو منشور على حساب مؤسسة منارات الهدى العلمية، أن من فاتته صلاة الاستسقاء فإنها تقضى على هيئتها، وأن هناك خلاف بين العلماء في ذلك.

صلاة الاستسقاء تقضى على هيئتها

وأضاف أن الامر فيه سعة والخلاف يسع الجميع في هذه الأمر، وأن صلاة الجنازة مثل الجمعة، ومن فاتته ركعة من صلاة الجمعة فإنه يقضيها ركعة على هيئتها.
وبين أن الأقرب في أرجح أقوال العلماء، أن صلاة الاستسقاء تقضى على هيئتها.

أداء صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة

أدى المصلون في جميع مناطق المملكة اليوم صلاة الاستسقاء اتباعا لسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام عند الجدب وتأخر نزول المطر أملا في طلب المزيد من الجواد الكريم أن ينعم بفضله وإحسانه بالغيث على أرجاء البلاد.

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