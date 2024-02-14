الأربعاء، 04 شعبان 1445 ، 14 فبراير 2024

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هل تعرف شيئًا عن متلازمة الرجل اللطيف؟ صفاتها وأعراضها

متلازمة الرجل اللطيف
متلازمة الرجل اللطيف
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هل أنت شخص لطيف وتُفضّل أن تُرضي الآخرين حتى لو كان ذلك على حساب متطلبات حياتك؟

قد تكون هذه صفات إيجابية؛ لكنها قد تندرج في ما يطلق عليه علماء النفس "متلازمة الرجل اللطيف".اضافة اعلان
كونك شخصًا لطيفًا يعني التصرف بطريقة لطيفة ومراعية وسخية لأنها تتماشى مع قيمك، لا تتوقع أي شيء في المقابل وليس لديك أجندة لسلوكك اللطيف.

متلازمة الشخص اللطيف في علم النفس

ويطلق على هذا السلوك في علم النفس "متلازمة الشخص اللطيف"، وهو مصطلح موجود منذ زمن، وشكّل موضوعًا لحوالي ألف كتاب، وفقًا لـ"الوطن".
والمتلازمة هي أكثر من مجرد شخص لطيف، وغالبًا ما ينظر إلى "الرجال اللطفاء" على أنهم لا يتحكمون كثيرًا في حياتهم الخاصة، هم دائمًا على استعداد للمساعدة ونادرًا ما يقولون "لا".

انعدام الثقة في النفس وراء الرجل اللطيف

ولكن هذا النوع من السلوك على عكس صورته الإيجابية قد يكون في كثير من الأحيان سببًا لانعدام الثقة في النفس أو النظرة الدونية للذات، وغالبًا ما تجعلهم سلوكيات إرضاء الأشخاص يشعرون بعدم الرضا.
كما يمكن أن تشير المتلازمة إلى الأشخاص الذين ينخرطون في سلوكيات ترضي الناس كشكل من أشكال التلاعب.

4 أنواع من "الرجال اللطفاء"

متلازمة الرجل اللطيف تشمل 4 أنواع يتميز بها الرجال المصابون بالمتلازمة

1ـ الرجل اللطيف المحظوظ

الذي يبدو غالبًا ما يمر بفترة قاسية كأن يكون انفصل عن شريكته مؤخرًا، أو فقد وظيفته، ويظل مستلقيًا على أريكة عند صديقه.
ومع هذا، لا يبدو أنه يتعافى من أزمته لأنه سيفضل الاستفادة من الوضع واستغلال الآخرين.

2ـ الرجل اللطيف الذي يطعن في الظهر

وهو نوع غالبًا ما ينظر إليه على أنه بطل، وغالبًا ما يحظى بتقدير كبير ويكون من أصحاب شركات كبرى أو رجالاً أقوياء، يبدو شخصًا لطيفًا للوهلة الأولى، لكنه في الواقع يسارع إلى طعن الآخرين في الظهر.

3ـ اللطيف الذي يتوقع مقابلاً على كل خدمة

هو على استعداد تام للمساعدة في أي شيء تحتاجه، سواء كان نقل الأثاث أو الاستماع إلى مشاكلك لكنه يتوقع شيئًا في المقابل.

4ـ الرجل اللطيف الكاذب

الذي غالبًا ما يعرف بسعيه لإرضاء الناس، هذا هو النوع الذي يذهب إليه الجميع عندما يحتاجون إلى القيام بشيء ما.
ومع هذا، فهو مصمم على إرضاء الناس لدرجة أنه يخبرك بكل ما تريد سماعه ونادرًا ما تتعرف على شخصه ورأيه الحقيقي.

يضع احتياجات الآخرين قبل احتياجاته

وتشمل سلوكيات متلازمة الرجل اللطيف الشائعة أمورًا مثل وضع احتياجات الآخرين قبل احتياجاته لكسب المودة، ويعتقد أن كونه لطيفًا سيمكنه من الحصول على مقابل حميمي بحسب التقرير.
يصاب بعض الأشخاص بالمتلازمة بسبب نقص الثقة بالنفس، وفي هذه الحالات، من الشائع أن يأتي "الرجال اللطفاء" من عائلات مشوشة وظيفيًا، خاصة تلك التي تم فيها رفض احتياجاتهم.

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