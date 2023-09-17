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هل تعاني من الأرق؟.. تعرف على طريقة النوم العسكرية في دقيقتين!

مرض النوم
طريقة النوم العسكرية تساعد على النوم في كل الظروف
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طريقة النوم العسكرية، هي تقنية نوم طوّرها الجيش الأمريكي لمساعدة الجنود المتعبين على النوم في أي وقت، حتى مع سماع أصوات طلقات نارية في الخلفية.اضافة اعلان
ويعود الفضل في تطوير هذه الطريقة إلى باد وينتر مدرب العدو الأولمبي الذي درس أيضًا علم النفس الرياضي.
في كتابه "الاسترخاء والفوز: أداء البطولة"، يصف وينتر أسلوبًا طوره لمدرسة البحرية الأميركية لمساعدة الطيارين على النوم فورًا عندما يحتاجون إلى الراحة قبل الطيران، على الرغم من الظروف الصاخبة أو المجهدة أو الخطيرة.

النوم خلال دقيقتين

وبينما نصح مدرب اللياقة البدنية جاستن أجوستين بممارسة هذه التقنية التي وصفها بـ "المذهلة" كل ليلة لمدة ستة أسابيع، فإنه يزعم أن 96 في المئة من الأشخاص الذين يتقنونها قادرون على النوم خلال دقيقتين من إغلاق أعينهم.
وأضاف: "وفقًا لبحثي، تم تطوير هذه التقنية بشكل أساسي للطيارين المقاتلين الذين يحتاجون إلى 100 بالمائة من ردود أفعالهم وتركيزهم، والذي نعلم جميعًا أنه يتناقص مع قلة النوم"، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".

طريقة النوم العسكرية

1. أولاً، وفقًا لجوستين، أنت بحاجة إلى تهدئة جسمك والاسترخاء بشكل منهجي وإغلاق كل جزء من جسمك من الرأس إلى أخمص القدمين.
ابدأ بإرخاء عضلات جبهتك. أرخِ عينيك وخديك وفكك وركز على تنفسك.
2. الآن، انزل إلى رقبتك وأكتافك. تأكد من أن كتفيك غير متوترتين. قم بإسقاطهما إلى أدنى مستوى ممكن، وحافظ على ذراعيك مفكوكتين إلى جانبك، بما في ذلك يديك وأصابعك.
تخيل هذا الإحساس الدافئ الذي ينتقل من رأسك إلى أطراف أصابعك.
3. خذ نفسًا عميقًا وأخرجه ببطء، مع إرخاء صدرك وبطنك وصولاً إلى فخذيك وركبتيك وساقيك وقدميك.
مرة أخرى، تخيل هذا الإحساس الدافئ يتدفق من قلبك إلى أصابع قدميك.
4. قم بتصفية ذهنك من أي ضغوط. والتفكير في سيناريوهين:
أنت مستلقٍ في زورق في بحيرة هادئة ولا يوجد فوقك سوى سماء زرقاء صافية.
أنت مستلقٍ على أرجوحة مخملية سوداء في غرفة مظلمة تمامًا.
في أي وقت عندما تبدأ في التفكير في أي شيء آخر أو عندما تبدأ في تشتيت انتباهك، كرر هذه الكلمات لمدة عشر ثوانٍ - لا تفكر. لا تفكر.

مراجعة الطبيب في هذه الحالات

وتنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا بمراجعة الطبيب في الحالات التالية إذا:
-لم ينجح معك تغيير عادات النوم. 
- تعاني من صعوبة في النوم لعدة أشهر.
-يؤثر الأرق الذي تعاني منه على حياتك اليومية بطريقة تجعل من الصعب عليك التأقلم معه.

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