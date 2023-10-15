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صحيفة تواصل الالكترونية

هل تصح الرقية الشرعية من خلال "تيك توك"؟.. الخثلان يجيب

الدكتور سعد الخثلان
الدكتور سعد الخثلان
أ أ
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من بين الأسئلة التي يطرحها البعض، مدى جواز الرقية الشرعية عن بُعد، وذلك على سبيل المثال عبر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، مثل تطبيق "تيك توك" أو غيره؟.اضافة اعلان
وقال الدكتور سعد الخثلان، رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، والأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود، إن رقية الناس المرضى والمسحورين بالقرآن وهم بعيدون غير مشروعة.

اشتراط الحضور

وأضاف، إن المَرْقِي يجب أن يكون حاضرًا، ولا شك في أن الرقية إذا كانت بالقرآن والسنة وبالأدعية المشروعة، أن لها تأثيرًا، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر بعض الصحابة أنهم رقوا رجلاً لدغته العقرب فشفاه الله تعالى، ورقوه بالفاتحة، فقال: وما يدريك أنها رقية؟
وأشار الخثلان إلى أن هذا يدل على تأثير الرقية على المريض والمسحور والذي به مس ومصاب بأمراض أخرى؛ لأن القرآن كلام الله عز وجل، وهو مبارك وفيه شفاء للناس "قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء".

تقيّد الراقي بالضوابط الشرعية

لكنه شدد على ضرورة أن يتقيد الراقي بالضوابط الشرعية، وألا يتوسع توسعًا يقع به بالمحظورات، فلا بد أن يكون من يرقي المريض حاضرًا، أما أن يرقيه وهو بعيد عنه فهذا العمل غير مشروع.


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