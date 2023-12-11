هل الشعور بالقلق أمر سيء دائماً؟ استشاري نفسي يجيب

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في كثير من الأحيان، قد يعتري المرء حالة من القلق، والتي تؤثر على الحالة النفسية للشخص، إلا أن أطباء علم النفس يؤكدون أن حالة القلق ليست دائماً أمراً سيئا.





حالة الشعور بالقلق



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وعلق د. منصور العسيري، استشاي علم النفس، بقوله: "الإجابة لا، لأن مشاعر القلق مثل ما هي مضرة قد تكون مفيدة في حالات كثير فمثلا وجدت الأبحاث أن الشعور الاشخاص بالقلق ساعدهم على:



- التنبؤ بالمشكلات المستقبلية وحلها



- إنجاز اعمالهم



- ورفع معدلات أدائهم



- عزز من الدافعية الذاتية لديهم



من جهته، أكد استشاري الطب النفسي واضطرابات المزاج (الاكتئاب) والقلق، الدكتور محمد اليوسف، على أن القلق يصيبك بالتعجل، ويشعرك بنفاذ الوقت، ويضيق عليك خياراتك.





مقارنة النفس بمن حولها بشكل سلبي



عوامل خطر الإصابة باضطراب القلق



الصدمة



الضغط العصبي بسبب المرض.



تراكُم الضغط العصبي



وأضاف، وتشعر بسببه أن عليك التخلص من شعورٍ ما بأسرع ما يمكن، وتظن أنك متأخر كثيراً عن أقرانك، وتقارن نفسك بمن حولك بشكل سلبي فتعتقد أنهم سبقوك وأنك متأخر عنهم.ويصح الدكتور اليوسف ويقول: اهدأ فقط وسيتضح أن كل ما فات مجرد قصص لا صحة لأي منها.هذه العوامل التالية قد تزيد من خطر الإصابة باضطراب القلق وفق موقع "مايو كلينك":يكون الأطفال الذين قد تحمَّلوا الإيذاء أو الصدمة أو قد شهدوا أحداثًا صادمة، أكثر عُرضةً للإصابة باضطراب القلق في نقطة ما في حياتهم.يمكن أن تتسبب الإصابة بحالة صحية أو مرض خطير في الشعور بالقلق الشديد إزاء أمورٍ مثل العلاج والمستقبل.قد ينتج القلق المفرط عن وقوع حدث كبير أو بتراكم من مواقف حياتية أصغر تتسبَّب في الضغط العصبي، كوفاة فرد من العائلة، أو الشعور بالضغط العصبي بسبب العمل أو بسبب الأحوال المالية.