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صحيفة تواصل الالكترونية

هل السجود أثناء تلاوة سورة "ص" يبطل الفريضة.. بماذا أجاب بن باز وابن عثيمين؟

ابن عثيمين
ابن عثيمين
أ أ
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تداول نشطاء مقطع صوتي للشيخين عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين - رحمهما الله-  حول حكم سجدة سورة "ص"، وهل هي سجدة شكر أم تشرع في الصلاة كسجدة تلاوة؟اضافة اعلان

هل سجدة سورة "ص" سجدة شكر:


وكان سؤالا قد وجه لهما يستفسر فيه قائلا : " سجدة سورة "ص" سجدة شكر تفعل خارج الصلاة، وإذا سجد داخلها بطلت.. فهل هذا صحيح؟".

وأجاب الشيخ بن باز قائلا :" الصواب أنها تفعل في الصلاة وخارجها، ومن قال لا تفعل في الصلاة فقد غلط".

وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في سورة "ص"، وسجد فيها، وهو على المنبر.

وتابع : أن من قرأها فالسنة أن يسجد فيها سواء كان في الفريضة أو في التراويح، أو كان في خارج الصلاة، منوها أن من قال أنها تبطل الصلاة فقد غلط.
 

الشيخ ابن عثيمين:


أيضا أجاب الشيخ ابن عثيمين أن الصواب في ذلك أنها "سجدة تلاوة"، وأنها تشرع لنا عند التلاوة.

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