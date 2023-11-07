هل أنت في خطر؟.. 99 مدينة في جميع أنحاء العالم معرضة للغرق

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قد يضطر ما لا يقل عن 200 مليون شخص يعيشون في 99 مدينة ساحلية في أنحاء العالم إلى مغادرة منازلهم، بعد أن كشف العلماء عن أن مدنهم تغرق بما يصل إلى خمسة سنتيمترات سنويًا. اضافة اعلان

وحلل الباحثون بجامعة رود آيلاند 99 مدينة ساحلية، معظمها يغرق بشكل أسرع من ارتفاع مستوى سطح البحر.





بؤر ساخنة



ناقوس خطر



الإفراط في استخراج المياه الجوفية



بصيص أمل



واكتشفوا أربع مدن "بؤر ساخنة" في بنجلاديش والصين والفلبين وباكستان، بمعدلات هبوط سنوية تصل إلى خمسة سنتيمترات.كما تغرق منطقة خليج تامبا بولاية فلوريدا بمعدلات سريعة؛ وأوكلاند في نيوزيلندا؛ وتايبيه في تايوان، ومدينة إسطنبول التركية- وهذه المدن موطن لأكثر من 22 مليون شخص.واستندت النتائج إلى دراسة صور الأقمار الصناعية لجميع القارات الست من عام 2015 إلى عام 2020، ووجدت أن كل منها بها مدينة واحدة على الأقل معرضة للغرق.والتقطت الأقمار الصناعية الأوروبية البيانات عن طريق إرسال إشارات الموجات الدقيقة نحو الأرض ثم تسجيل الموجات المرتدة.ومن خلال قياس توقيت وشدة تلك الموجات المنعكسة، حدد الفريق ارتفاع الأرض بدقة ملليمترية.ولأن كل قمر صناعي يطير فوق نفس الجزء من الكوكب كل 12 يومًا، فقد تمكن الباحثون من تتبع كيفية تشوه الأرض بمرور الوقت، وفقًا لموقع "ساينس نيوز".وقال منج (مات) وي، عالم المحيطات بجامعة رود آيلاند، وأحد مؤلفي الدراسة: "الكثير من المدن تخطط لارتفاع مستوى سطح البحر، لكنها ليست على علم بالتأثير المضاعف للهبوط الساحلي".وعلى سبيل المثال، لم يلاحظ الباحث هبوطًا في مدينة برشلونة بإسبانيا، لكنه وجد أن المطار والميناء والمنطقة السكنية كلها تغرق بشكل أسرع من ارتفاع منسوب مياه البحر.ويهدف التحليل إلى العثور على فيضانات ساحلية وشيكة، مع التركيز على هبوب العواصف، مما دفعهم إلى فحص المناطق المنخفضة.وقادهم ذلك إلى الكشف عن أربع مدن تبلغ مساحتها أكثر من 386 ميلًا مربعًا من الأراضي تحت ارتفاع 32 قدمًا تغرق بسرعة: شيتاجونج (بنجلاديش)، وتيانجين (الصين)، ومانيلا (الفلبين)، وكراتشي (باكستان).ويبلغ مجموع سكان هذه المدن الأربع 59 مليون نسمة.وقال العلماء في الدراسة المنشورة في دورية "رسائل البحوث الجيوفيزيائية"، إن الغرق نتج عن الإفراط في استخراج المياه الجوفية، لكن دولا أخرى تنخفض بسبب النشاط البشري، مثل التعدين والانكماش واستخراج الوقود الأحفوري.وتضم مجموعة المدن المعرضة لخطر الغرق، منطقة خليج تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية، والتي تضم تامبا وسانت بطرسبرغ وكليرووتر والتي تضم أكثر من ثلاثة ملايين - مما يجعلها ثامن أكبر منطقة حضرية في الولايات المتحدة.وينحسر قسم يبلغ طوله 15 ميلاً على طول الساحل بشكل أسرع من ملليمتر واحد في السنة.ووجدت الدراسة أن مجينة إسطنبول التركية التي يعيش فيها 15 مليون نسمة، تغرق بنفس معدل منطقة خليج تامبا.كما تنخفض مدن لاجوس في نيجيريا، وتايوا في تايوا، ومومباي في الهند، وأوكلاند، أكبر مدينة في نيوزيلندا، بمعدل 2 ملم سنويًا. وتضم هذه المدن معًا 63 مليون شخص.وفي حين أن النتائج قد تبدو صادمة، إلا أن هناك أمل في أن تتعافى بعض هذه المدن.وقبل نحو 60 عامًا، كانت أجزاء من ولاية كاليفورنيا تغرق بسرعة، لكن هذا الهبوط توقف من خلال التغييرات في إدارة المياه الجوفية.وحتى هبوط جاكرتا في إندونيسيا تم تقليصه بشكل كبير في السنوات العشرين الماضية، من 11 بوصة سنويًا إلى بوصة واحدة.