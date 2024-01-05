هكذا خدعت منصات التواصل الاجتماعي الشباب بأفكار الثراء السريع

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يوضح الخبراء، أن منصات التواصل الاجتماعي، أحدثت نوعاً من الرفض لدى الكثير من الشباب لفكرة إكمال التعليم بهدف تحقيق الثراء السريع.

ووفقا للخبراء، فقد أوهمت هذه المنصات الشباب والنشء بأنها تمثل المصدر الأسهل لحصد المال وتحقيق الشهرة، حتى باتت فكرة التعليم والوظيفة غير مجدية لمتطلبات الكثير من أبناء الجيل الحالي. اضافة اعلان





التنشئة الأسرية اليوم



تراجع دور المؤسسات التربوية



دعم نفسية الشباب والأطفال



ووفقا للخبراء، فإن الجيل الجديد يختلف كثيرا عن الأجيال السابقة حيث ابتعدت، التنشئة الأسرية اليوم عن أبسط مفاهيم التربية، والأطفال أنفسهم متأثرين بشكل كبير بالسوشال ميديا"، ومواقع التواصل الاجتماعي.ويؤكد خبراء التربية أن الكثير من الأطفال والشباب والنشء يتعرضون حاليا لمشاكل سلبية تؤثر على دراسته وسلوكه ورؤيته للحياة والعمل والعلاقات الاجتماعية.كذلك ووفقا للخبراء، فقد تراجع دور المؤسسات التربوية مؤخراً بشكل كبير، وهو الأمر الذي زاد الطين بلة، حيث فقد الجيل الحالي الثقة بالقضايا والمبادئ، إذ بات همهم الأول جني المال.وينصح الخبراء بأهمية تعزيز دور الأسرة والمؤسسات التعليمية والتربوية لدعم نفسية الأطفال والشباب وإعلاء قيم العمل والعلم والتعلم والربح الحلال وتأهيل وتنمية الذات وفقا لمتطلبات سوق العمل.