هذه الرائحة علامة على وجود بق الفراش في منزلك

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كشف الخبراء عن علامة تنذر بوجود بق الفراش، تتمثل في وجود رائحة عفنة حلوة مميزة، مما يساعد على اكتشاف الحشرة الصغيرة التي يصعب رؤيتها بالعين المجردة. اضافة اعلان

وقال متحدث باسم شركة "دوسون بيست كنترول" للنظافة: "يمكن أن تكون رائحة بق الفراش مختلفة باختلاف الأشخاص. "يبلغ العديد من الأشخاص عن شم رائحة الكزبرة، ولكن الوصف الشائع الآخر هو رائحة التوت الفاسد".

"أبلغ آخرون عن رائحة حمضية قوية أو رائحة اللوز. إذا لاحظت رائحة غير عادية في غرفة نظيفة، فقد يكون الوقت قد حان لاستدعاء متخصص"، وفق ما أوردت صحيفة "ذا صن" نقلاً عن المتحدث.





التخلص من الرائحة



كيفية القضاء على بق الفراش؟



ومع ذلك، يحذر الخبراء من أن التخلص من الرائحة وحدها قد لاينجح دائمًا.وقال روبرت فرايرز، من شركة "سبوتا"، وهي شركة ذكية لمراقبة الحشرات تم استدعاؤها لمعالجة تفشي بق الفراش بباريس: "إن اكتشاف بق الفراش عن طريق الرائحة ليس بالأمر السهل".وأضاف: "بحلول الوقت يكون واضحًا لديك أن هناك غزوًا شديدًا. يمكن تدريب الكلاب البوليسية على التعرف عليه مبكرًا، ولكنها مكلفة، لذا فهي ليست طريقة شائعة ومعظم الأماكن التي تستخدمها تجعلها تزورها كل بضعة أشهر فقط".وتابع المتحدث: "يمكنك أن تصاب بالكثير من بق الفراش في تلك الأشهر القليلة".-إذا كنت تشتبه بوجود بق الفراش لديك، يجب عليك الاتصال بمتخصصين في مكافحة الآفات.-من الصعب جدًا عليك أن تتخلص من بق الفراش بنفسك، لأنه قد يكون من الصعب العثور عليه وقد يكون مقاومًا لبعض المبيدات الحشرية. هناك بعض الأشياء التي يمكنك تجربتها بنفسك، ولكن من غير المرجح أن تتمكن من التخلص من بق الفراش تمامًا.-اغسل الفراش والملابس المتضررة بماء ساخن (60 درجة مئوية) ثم جففها بالمجفف على درجة حرارة ساخنة لمدة 30 دقيقة على الأقل-ضع الملابس والفراش التي انتشر عليها بق الفراش في كيس من البلاستيك واحتفظ بها في الثلاجة لمدة 3 أو 4 أيام-التنظيف والاستخدام بالمكنسة الكهربائية بانتظام - يتم العثور على بق الفراش في الأماكن النظيفة والقذرة، ولكن التنظيف المنتظم سيساعدك على اكتشافه مبكرًا