الخميس، 20 ربيع الأول 1445 ، 05 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

هذه الرائحة علامة على وجود بق الفراش في منزلك

بق الفراش
بق الفراش
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

كشف الخبراء عن علامة تنذر بوجود بق الفراش، تتمثل في وجود رائحة عفنة حلوة مميزة، مما يساعد على اكتشاف الحشرة الصغيرة التي يصعب رؤيتها بالعين المجردة.اضافة اعلان
وقال متحدث باسم شركة "دوسون بيست كنترول" للنظافة: "يمكن أن تكون رائحة بق الفراش مختلفة باختلاف الأشخاص. "يبلغ العديد من الأشخاص عن شم رائحة الكزبرة، ولكن الوصف الشائع الآخر هو رائحة التوت الفاسد".
"أبلغ آخرون عن رائحة حمضية قوية أو رائحة اللوز. إذا لاحظت رائحة غير عادية في غرفة نظيفة، فقد يكون الوقت قد حان لاستدعاء متخصص"، وفق ما أوردت صحيفة "ذا صن" نقلاً عن المتحدث.


التخلص من الرائحة

ومع ذلك، يحذر الخبراء من أن التخلص من الرائحة وحدها قد لاينجح دائمًا.
وقال روبرت فرايرز، من شركة "سبوتا"، وهي شركة ذكية لمراقبة الحشرات تم استدعاؤها لمعالجة تفشي بق الفراش بباريس: "إن اكتشاف بق الفراش عن طريق الرائحة ليس بالأمر السهل". 
وأضاف: "بحلول الوقت يكون واضحًا لديك أن هناك غزوًا شديدًا. يمكن تدريب الكلاب البوليسية على التعرف عليه مبكرًا، ولكنها مكلفة، لذا فهي ليست طريقة شائعة ومعظم الأماكن التي تستخدمها تجعلها تزورها كل بضعة أشهر فقط".
وتابع المتحدث: "يمكنك أن تصاب بالكثير من بق الفراش في تلك الأشهر القليلة". 

كيفية القضاء على بق الفراش؟

-إذا كنت تشتبه بوجود بق الفراش لديك، يجب عليك الاتصال بمتخصصين في مكافحة الآفات.
-من الصعب جدًا عليك أن تتخلص من بق الفراش بنفسك، لأنه قد يكون من الصعب العثور عليه وقد يكون مقاومًا لبعض المبيدات الحشرية. هناك بعض الأشياء التي يمكنك تجربتها بنفسك، ولكن من غير المرجح أن تتمكن من التخلص من بق الفراش تمامًا.
-اغسل الفراش والملابس المتضررة بماء ساخن (60 درجة مئوية) ثم جففها بالمجفف على درجة حرارة ساخنة لمدة 30 دقيقة على الأقل
-ضع الملابس والفراش التي انتشر عليها بق الفراش في كيس من البلاستيك واحتفظ بها في الثلاجة لمدة 3 أو 4 أيام
-التنظيف والاستخدام بالمكنسة الكهربائية بانتظام - يتم العثور على بق الفراش في الأماكن النظيفة والقذرة، ولكن التنظيف المنتظم سيساعدك على اكتشافه مبكرًا

اقرأ أيضا

الأمطار والفيضانات في اليونان
3:23 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

علماء يدقون ناقوس الخطر: الفيضانات القاتلة تهدد دولتين عربيتين

بق الفراش
2:55 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

5 نصائح لاتفوتك.. كيف تكتشف بق الفراش في غرفة إقامتك بالفندق؟

الحوت
1:49 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

عجائب خلق الله.. فيديو يظهر كيف تتنفس الحيتان مثل البشر

وسائل التواصل
12:33 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

شهادة جامعية للمؤثرين على منصات التواصل.. كيف يمكنك الحصول عليها؟

اقرأ أيضا

مفاجأة حول أشهر نظرية رياضية في التاريخ.. مسروقة!

المخترع الصغير.. طفل في الأحساء يستخدم "الريموت" بطريقة مبتكرة (فيديو)

كيف تكسب ثلاثة ملايين حسنة؟ "الخثلان" يزف لك البشرى

أغرب طرق ووسائل الاحتيال المالي في المملكة.. تعرف على التفاصيل

بقبلة على وجهها .. مهارة طفل أثناء قيامه بتبريك ناقة

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

بق الفراش 2:55 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

5 نصائح لاتفوتك.. كيف تكتشف بق الفراش في غرفة إقامتك بالفندق؟

اقرأ أيضا

WhatsApp Image 2023-10-04 at 7.05.52 PM
7:12 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

فوائد لن تصدقها عن"أكياس الشاي الفارغة"

اخطبوط
7:03 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

بعد انتشاره على نطاق واسع.. فيديو حيّر الجميع لإخطبوط حطم سيارة داخل مرآب

بق الفراش رويترز
6:50 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

طواريء بدولة عربية.. "بق الفراش" يزحف من فرنسا إلى موانيها

وكالة ناسا
4:19 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

تظهر في السماء خلال أيام.. ناسا تحذر من "حلقة النار"

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

النيابة العامة
6:25 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

النيابة العامة تكشف عن عقوبتين للتشهير بالآخرين عبر وسائل التواصل

حساب المواطن
6:22 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

حساب المواطن: في هذا الموعد يتم التحقق من بيانات المواطنين المستحقين للدعم

المسجد النبوي
5:59 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

بكل يسر.. 8 خطوات لاستخراج تصريح الصلاة في الروضة الشريفة

الحرب على المخدرات
5:45 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

بـ "الشرقية والرياض وعسير وجازان".. الإطاحة بمروجي السموم قبل توزيعها

الجوازات
5:27 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

توضيح مهم من الجوازات بشأن "تلف جواز سفر" العمالة

2023-10-05_17-38-20
5:22 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

الحلوة الرميثية تصدرت المبيعات.. 700 ألف ريال حصيلة مهرجان التمور بمدينة الروضة