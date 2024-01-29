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هذه أقسى عبارة يسمعها الموظف من المدير (فيديو)

المدير الناجح
الموظف بحاجة إلى الدعم من المدير
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كشف الكاتب والمتخصص في الإرشاد النفسي والتربوي، عمر العمري، عن أقسى عبارة يُمكن أن يسمعها الموظف من المدير.

حللوا رواتبكم!اضافة اعلان

وقال العمري  في مقابلة مع برنامج "يا هلا" على فضائية "روتانا خليجية": إن عبارة "حللوا رواتبكم.. لا يوجد حوافز" هي أقسى جملة يمكن أن يسمعها الموظف في حياته المهنية.
وأضاف: "يبقى الحافز شيء فطري وأساسي للإنسان ودافعًا له لبذل المزيد من الإنتاجية، فإذا ما أتى الموظف لك بكل هذا الحماس والشغف ليقدم شيئًا ويصطدم بهذا الجملة، ماذا تريد أن يكون، وما شعوره في بيئة العمل؟".

الحافز المادي هو الأساس للموظف

وأوضح العمري أن الحافز المادي هو الأساس للموظف بعد الراتب الجيد، ثم الحافز المعنوي، مشيرًا إلى أن هناك حوافز أخرى تقدمها جهة العمل للموظف بحسب استطاعتها. 
ولفت على سبيل المثال إلى التطوير المهني، الدورات التدريبية، التأمين الطبي للموظف، بحسب إمكانات المؤسسة.
وأشار إلى أن كلمة شكرًا أو "يعطيكم العافية" أصبح البعض ما يقولها للموظف.


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