هبوط مذهل أثناء العاصفة "إيشا".. طيار من المملكة يخطف الأنظار في لندن

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وثق مقطع تم تداوله على منصة "إكس" مهارة طيار من المملكة، والذي خطف الأنظار في العاصمة البريطانية لندن بسبب هبوطه المذهل وسط العاصفة إيشا.





هبوط طيار سعودي وسط العاصفة إيشا: اضافة اعلان



العاصفة إيشا:



إلغاء 102 رحلة جوية من دبلن وإليها:



وبحسب مقطع الفيديو الذي نشرته "العربية" فقد تمكن الكابتن "حسن الغامدي" من الهبوط بسلاسة رغم صعوبة الطقس أثناء العاصفة، منوها إلى استفادته من خبرته بطائرة البيونغ 787، والخبرة المهنية الطويلة.كما أشار أيضا الكابتن حسن الغامدي إلى اعتياده وخبرته في الهبوط بمطار هيثرو في العاصمة لندن.وكانت العاصفة إيشا - التي ضربت المملكة المتحدة، مساء أمس الأول، في ساعات الليل الأخيرة – قد تسببت في تعطيل كبير في شبكات النقل البريطانية، مما أدى إلى إلغاء الرحلات الجوية وتوقف القطارات وانقطاع واسع النطاق للكهرباء.وأدت العاصفة إلى إلغاء 102 رحلة جوية من دبلن وإليها، كما تأثرت حركة القطارات في بعض مناطق جنوب إنجلترا، بما في ذلك المسارات بين لندن ومطار جاتويك.أيضا تأثرت حركة الطيران في مطاري إدنبره وجلاسجو، حيث تجاوزت سرعة الرياح 144 كيلومترًا في الساعة في إسكتلندا.