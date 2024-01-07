هاشتاق "حكمتك بالحياة" يؤكد قيمة العطاء والكلمة الطيبة

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راج مؤخرًا هاشتاق "حكمتك بالحياة" على منصة "إكس" بالمملكة، وشمل الهاشتاق مشاركات رائعة، شملت خبرات وتجارب العديد من الأجيال في كلمات قليلة، ولكن أثرها كبير. اضافة اعلان





للعطاء أوجه كثيرة



فاصحب الأخيار تعلو



لا تترك صلاتك حتى تَنعم حياتُكَ .



الجمال الحقيقي يجعل من عالمك الأجمل



تحدثت تغريدة عن أن العطاء لا يُشترط أن يكون ماديًا، وقالت: "العطاء طاقة، كلمة، ابتسامة، أعطي فقط وسيعود لك بصور مختلفة".وأضافت، "فأجمل شيء يمكن أن نغرسه في قلوب الآخرين، بذور المحبة وأن نسقيها بالمعاملة الطيبة، فيوماً ما ستنتهي الحياة، ولن يبقى إلا جميل ما زرعناه .وشارك مغرد بقوله: الأشياء التي تفسد هدوءك الداخلي، اهجرها باقتناع.وعلق آخر عليها بهذا البيت من الشعر: فاصحب الأخيار تعلو، وتنل ذكرًا جميلاوكتب مشارك: رُبما زرعت زهُوراً في قلب أحدهِم، وأصبح يمتلك بستانًا، كل ذلِك بسبب كلمة جميلة قلتها له ولم تلقَ لها بالاً، وربما نسيتَها ولكنّه لم ينسَها.وعلى النقيض جاءت هذه المشاركة: أحياناً خروج الناس من حياتك، رحمة من الله لك، لا تُدرِكها إلا مع الوقت.ونصح يقول: لا تختر أجمل شخص في العالم، اختر الشخص الذي يجعل من عالمك الأجمل، ولا تكن كتابًا مفتوحًا يقرأه كل عابر ويعرف تفاصيله ونقاط ضعفه فيبدع في تمزيقهفبعض الكلمات لها يد حنونه تعانق الروح.