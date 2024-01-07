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هاشتاق "حكمتك بالحياة" يؤكد قيمة العطاء والكلمة الطيبة

حكمتك بالحياة
تريند "حكمتك بالحياة" على "إكس"
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راج مؤخرًا هاشتاق "حكمتك بالحياة" على منصة "إكس" بالمملكة، وشمل الهاشتاق مشاركات رائعة، شملت خبرات وتجارب العديد من الأجيال في كلمات قليلة، ولكن أثرها كبير.اضافة اعلان

للعطاء أوجه كثيرة

تحدثت تغريدة عن أن العطاء لا يُشترط أن يكون ماديًا، وقالت: "العطاء طاقة، كلمة، ابتسامة، أعطي فقط وسيعود لك بصور مختلفة".
وأضافت، "فأجمل شيء يمكن أن نغرسه في قلوب الآخرين، بذور المحبة وأن نسقيها بالمعاملة الطيبة، فيوماً ما ستنتهي الحياة، ولن يبقى إلا جميل ما زرعناه .

فاصحب الأخيار تعلو

وشارك مغرد بقوله: الأشياء التي تفسد هدوءك الداخلي، اهجرها باقتناع.
وعلق آخر عليها بهذا البيت من الشعر: فاصحب الأخيار تعلو، وتنل ذكرًا جميلا

لا تترك صلاتك حتى تَنعم حياتُكَ .

وكتب مشارك: رُبما زرعت زهُوراً في قلب أحدهِم، وأصبح يمتلك بستانًا، كل ذلِك بسبب كلمة جميلة قلتها له ولم تلقَ لها بالاً، وربما نسيتَها ولكنّه لم ينسَها.
وعلى النقيض جاءت هذه المشاركة: أحياناً خروج الناس من حياتك، رحمة من الله لك، لا تُدرِكها إلا مع الوقت.

الجمال الحقيقي يجعل من عالمك الأجمل

ونصح يقول: لا تختر أجمل شخص في العالم، اختر الشخص الذي يجعل من عالمك الأجمل، ولا تكن كتابًا مفتوحًا يقرأه كل عابر ويعرف تفاصيله ونقاط ضعفه فيبدع في تمزيقه
فبعض الكلمات لها يد حنونه تعانق الروح.

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