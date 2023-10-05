نهر الفرات يتحول إلى برك تعبره قطعان الجواميس (صور صادمة)

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وثقت عدة صور نشرتها صحف عراقية مشاهد صادمة لنهر الفرات، والتي توثق انحسار مياه النهر على غير المعتاد.





انحسار مياه الفرات:

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وكانت صحيفة "السومرية" العراقية قد نشرت صورا لقطيع من الجواميس في جزيرة جافة بكربلاء يمر وسط نهر الفرات.وتظهر الصور التي تم تداولها انحسار مياه الفرات والتي تحولت إلى ما يشبه البرك، حيث عبرها القطيع بسهولة.









جفاف المساحات الخضراء:

من ناحية أخرى تعاني محافظة الديوانية من إهمال واضح بحيث تحولت اغلب المساحات الخضراء بعد صرف أموال طائلة إلى ساحات ترابية.ولوحظ بحسب "السومرية"، أن العديد من الحدائق العامة والمتنزهات أهملت بعد فترة وجيزة من زراعتها، وتحولت إلى ساحات ترابية على الرغم من إنفاق الكثير من الأموال عليها، ما أدى إلى انحسار المساحات الخضراء في المحافظة.







وأوضح مختصون أن أسباب اندثارها تعود لعدم إيجاد منظومات سقي حديثة إضافة إلى اختيار احجام وأنواع أشجار غير مناسبة لزراعتها في الأماكن العامة.