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نصيحة غالية لـ "الخثلان": رمضان فرصة العمر

الخثلان - سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
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بعنوان "رمضان فرصة لك"، وجّه أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، نصيحة غالية للجميع مع دخول شهر رمضان المبارك.اضافة اعلان

نصيحة غالية لـ "الخثلان": رمضان فرصة العمر

وأوضح على موقعه الرسمي، أن شهر رمضان من مواسم التجارة مع الله بالأعمال الصالحة.
وأضاف أن الشهر الكريم، فرصة للجميع بتدارك ما تبقى من العمر، والتزود بزاد التقوى.


ما حكم تقديم الهدايا بمناسبة قدوم شهر رمضان؟

وعن حكم تقديم الهدايا بمناسبة قدوم شهر رمضان، أوضح الخثلان أنه لا بأس بذلك؛ لأن هذا من العادات.
وبيّن أن الأصل في العادات الحل والإباحة، إلا ما ورد الدليل بـمنعه.
وأكد أنه لا يعلم أن هناك دليلًا يـمنع من تقديم الهدايا بـمناسبة رمضان، أو مناسبة العيد، أو بأي مناسبة من المناسبات المعتادة للناس، يعني: بمناسبة زواج، بـمناسبة مولود، بـمناسبة العيد، بـمناسبة رمضان، كل هذه من العادات، والأصل في العادات الحل والإباحة.

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