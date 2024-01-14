الأحد، 02 رجب 1445 ، 14 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

نصيحة غالية.. بماذا أوصى الشيخ بن عثيمين أولياء الأمور تجاه أبنائهم؟

ابن عثيمين
الشيخ بن عثيمين
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

بكلمات مركزة وخبرة عميقة، قدم فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين (رحمه الله)، وصية غالية لأولياء الأمور تجاه أبنائهم.اضافة اعلان

بماذا أوصى الشيخ بن عثيمين أولياء الأمور تجاه أبنائهم؟

وعلى موقعه الرسمي، تم نشر وصية غالية للشيخ (رحمه الله)، بأنه ينصح الآباء والأمهات بتقوى الله عز وجل في تربية أولادهم، من بنين وبنات، وأن يعينوهم على برهم، وذلك باللطف والتوجيه السليم، وعدم العنف.

ضرورة الرفق مع الأبناء

وأوضح أنه على أولياء الأمور أن يعلموا أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وأنه تعالى يعطي على الرفق ما لا يعطيه على العنف، مبينًا أن العنف يؤدي إلى القطيعة والعقوق؛ لأن النفوس مجبولة على كراهة من يسيء إليها، وعلى محبة من يحسن إليها.

نصيحة بن عثيمين للأبناء

أما بالنسبة للأبناء، فقد نصحهم فضيلة الشيخ بأن يصبروا ويحتسبوا الأجر من الله عز وجل، ويسألوا الله تعالى ألا يسلط عليهم آباءهم وأمهاتهم، وليعلموا بأن لكل أزمة فرجًا، وأن الله تعالى يجزي الصابرين أجرهم بغير حساب، ثم إذا أمرهم آباؤهم أو أمهاتهم بأمر فيه مشقة عليهم، وليس فيه مصلحة للأبوين، أو أمروهم بأمر فيه ضرر في دينهم أو دنياهم، فإنه لا يجب عليهم طاعة الوالدين في ذلك؛ لأن طاعة الوالدين إنما تجب فيما إذا كان الأمر ينفع الوالدين، ولا يضر الأولاد.

اقرأ أيضا

هل ثبت أن النبي ﷺ اعتمر في شهر رجب؟

نهاية تفوق الصوف.. مسنة وقعت بكرسيها المتحرك تحت عجلات قطار بهذه الدولة

مشهد مذهل لخيل تعاتب صاحبها بطريقتها (فيديو متداول)

"طمية" و"رفيدة" تخطفان أنظار زوار معرض خدمات الحج والعمرة

ثعبان سام يختبئ في الملابس الداخلية لطفل عمره 3 أعوام

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

ابن عثيمين 12:46 ص السبت، 06 يناير 2024

تسجيل نادر.. الشيخ ابن عثيمين يكشف عن دعاء لا يدعو به مريض إلا شفاه الله

ابن عثيمين 7:42 ص الخميس، 04 يناير 2024

فيديو نادر.. نصيحة تُكتب بماء الذهب للشيخ بن عثيمين

اقرأ أيضا

الفوزان
8:02 م الجمعة، 12 يناير 2024

عاجل.. "الفوزان" يوضح حكم صوم أول يوم من شهر رجب (فيديو)

جزيرة صينية 2
6:25 م الجمعة، 12 يناير 2024

أغرب عرض.. وظيفة استثنائية على جزيرة لشخصين فقط!

عملية الدمام
5:40 م الجمعة، 12 يناير 2024

إخراج طقم أسنان من معدة مريض بعد 6 سنوات من ابتلاعه

هلال رمضان
4:05 م الجمعة، 12 يناير 2024

حقيقة الأحاديث عن فضل شهر رجب وماذا قال العلماء عنها؟

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

أهم 10
11:06 ص الأحد، 14 يناير 2024

عاجل.. 10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. آخر موعد لإدخال درجات أعمال السنة وتنبيهات من التعليم لأولياء الأمور

التسوية الودية - الرياض - الموارد البشرية
10:45 ص الأحد، 14 يناير 2024

قرار مهم لـ الموارد البشرية بشأن المنشآت المتعاقدة مع الحراسات الأمنية

منصة مقيم
10:08 ص الأحد، 14 يناير 2024

عاجل.. منصة مدرستي.. خطوات ورابط تحديث كلمة المرور للطلاب

الطلاب
10:14 ص الأحد، 14 يناير 2024

ما أهم أسرار تفوق الطلاب في الدراسة؟ وكيف يمكن تحقيقها؟

سكني
7:00 م السبت، 13 يناير 2024

عاجل.. سكني يكشف عن الالتزامات المنطبقة على مستفيدي منتج الأرض المجانية

87978978
9:14 ص الأحد، 14 يناير 2024

عاجل.. في آخر يوم للتقديم.. طريقة ورابط الحصول على وظيفة بمركز الأرصاد