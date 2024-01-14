نصيحة غالية.. بماذا أوصى الشيخ بن عثيمين أولياء الأمور تجاه أبنائهم؟

بكلمات مركزة وخبرة عميقة، قدم فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين (رحمه الله)، وصية
غالية لأولياء الأمور تجاه أبنائهم.اضافة اعلان
بماذا
أوصى الشيخ بن عثيمين أولياء الأمور تجاه أبنائهم؟
وعلى
موقعه الرسمي
، تم نشر وصية غالية للشيخ (رحمه الله)، بأنه ينصح الآباء والأمهات بتقوى
الله عز وجل في تربية أولادهم، من بنين وبنات، وأن يعينوهم على برهم، وذلك باللطف
والتوجيه السليم، وعدم العنف.
ضرورة الرفق
مع الأبناء
وأوضح
أنه على أولياء الأمور أن يعلموا أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم،
أن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وأنه تعالى يعطي على الرفق ما لا يعطيه على
العنف، مبينًا أن العنف يؤدي إلى القطيعة والعقوق؛ لأن النفوس مجبولة على كراهة
من يسيء إليها، وعلى محبة من يحسن إليها.
نصيحة بن عثيمين للأبناء
أما
بالنسبة للأبناء، فقد نصحهم فضيلة الشيخ بأن يصبروا ويحتسبوا الأجر من الله عز
وجل، ويسألوا الله تعالى ألا يسلط عليهم آباءهم وأمهاتهم، وليعلموا بأن لكل أزمة
فرجًا، وأن الله تعالى يجزي الصابرين أجرهم بغير حساب، ثم إذا أمرهم آباؤهم أو
أمهاتهم بأمر فيه مشقة عليهم، وليس فيه مصلحة للأبوين، أو أمروهم بأمر فيه ضرر في
دينهم أو دنياهم، فإنه لا يجب عليهم طاعة الوالدين في ذلك؛ لأن طاعة الوالدين إنما
تجب فيما إذا كان الأمر ينفع الوالدين، ولا يضر الأولاد.